ЗСУ знищили два вертольоти й склад боєприпасів ворога, – Генштаб
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські військові продовжують ліквідовувати техніку й скупчення ворога на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Так, нашим захисникам вдалося знищити два вертольоти російської армії.
Крім того, наші захисники також вдарили по складу з боєприпасами російських загарбників. Це призвело до шалених втрат в армії країни-агресорки.
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ЗСУ завдали окупантам втрати у техніці й зброї
У Генштабі розповіли, що українські воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, Зокрема, вони виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Підрозділи ракетних військ уразили 2 вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника,
– мовиться у дописі.
Крім того, у звіті зазначено, що авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Продовжують наші військові й свій контрнаступ та звільнення української території від ворога. Так, на Бахмутському та Мелітопольському напрямку наші захисники вибивають ворога з його позицій і закріплюються на досягнутих рубежах нової лінії оборони, крок за кроком звільняючи тимчасово окуповану територію.
Українські військові вдарили по аеродромах росіян
- У СтратКомі ЗСУ 17 жовтня розповіли, що українським захисникам вдалося вдарити по аеродромах на тимчасово окупованій території нашої держави. Мовиться про летовища біля Луганська та Бердянську.
- Там українській армії вдалося знищити два вертольоти противника на посадкових майданчиках, що підтвердив Генштаб. Також знищене було й обладнання для російських повітряних суден.
- До цього про "бавовну" біля Бердянська підтвердив мер Мелітополя Іван Федоров. Він наголосив, що місцеві повідомляли про "чудові треки роботи російської певео, детонації боєприпасів та прильотів".
- Очевидці розповідали, що детонація боєприпасів відбувалася близько однієї години, там також почалася пожежа одразу після вибухів. На місце прильоту також виїхали карети швидкої допомоги та пожежні автівки.