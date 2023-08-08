Намагаються компенсувати, – Череватий сказав, як росіяни заміняють те, що підбили ЗСУ

Російські окупанти стрімко втрачають не лише особовий склад, а й техніку. Щоб компенсувати знищене, ворог застосовує застарілі моделі.

Заступник командувача Східного угрупування військ з комунікацій Сергій Череватий розповів 24 Каналу, що захисники негайно реагують на всі спроби росіян виправити свою ситуацію з озброєнням.

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"Ворог намагається компенсувати [втрати в техніці]. Вони почали потужніше використовувати дрони-камікадзе, загалом безпілотну авіацію, радіоелектронну боротьбу. Тому ми намагаємось негайно на це відповідати", – зазначив Череватий.

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Росіяни використовують списану техніку

Якщо на початку повномасштабної війни було багато БМП-3 – найновішої бойової машини піхоти окупантів, то тепер здебільшого БМП-2 або навіть БМП-1, яку вони зняли з озброєння.

Схожа ситуація з бронетранспортерами. До великої війни росіяни хизувалися своїм найновішим БТР-82, де замість кулемета вже встановлена автоматична гармата за прикладом БМП. Однак тепер на полі бою старіші моделі – БТР-80 і навіть БТР-70.

Дедалі менше трапляються нові моделі танків Т-90 та Т-80. Тепер ЗСУ часто бачать базовий танк Т-72 ранніх модифікацій.

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