"Робота кипить": снайперські пари влучно знищили десятки окупантів поблизу Бахмута

Збройні Сили України продовжують потужно нищити російських ворогів. Нещодавно наші захисники ліквідували понад 10 окупантів у районі Бахмута.

Російські терористи намагаються просуватися вночі. Однак наші військові постійно ведуть спостереження і нищать живу силу "другої армії світу".

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Як снайпери нищать ворога поблизу Бахмута

Сили Спеціальних Операцій оприлюднили відео, на якому можна побачити, як українські снайпери полюють на російського ворога. Все це відбувається вночі, бо саме тоді кипить робота.

Понад 10 знищених окупантів – результат роботи снайперських пар ССО в районі Бахмута протягом декількох останніх днів,

– зазначили у ССО.

Зазначається, що вночі загарбники намагаються просуватися та штурмувати позиції наших воїнів на Бахмутському напрямку.

Однак українські захисники постійно ведуть спостереження, виявляють та знищують живу силу ворога з різних дистанцій та різним калібром.

Снайпери нищать російських терористів біля Бахмута: дивіться відео

Актуальні втрати ворога

Станом на 5 квітня на той світ вдалося відправити 176 240 загарбників. За минулу добу – ліквідували 550 бійців. Втрати у техніці: