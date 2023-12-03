Росіян надовго не вистачить: ексголова розвідки пояснив, як Путін планує компенсувати втрати

Ворог зазнає величезних втрат на фронті. Йдеться про приблизно 1000 одиниць особового складу на добу. Таку ціну Росія платить за незначні результати на полі бою.

Однак ресурс в Кремля не безмежний. Про це 24 Каналу розповів генерал української армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж, зазначивши, що Владімір Путін усвідомлює свої невтішні перспективи.

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Змушені набирати найманців

На сьогодні Росія має приблизно 1 мільйон 250 тисяч військових. Україна ж ліквідувала та уразила (йдеться про важко поранених, які не відновляться – 24 Канал), близько 650 тисяч.

Зараз росіяни змушені піти на те, щоб поповнювати лави своєї армії найманцями. Зокрема їх набирають серед зеків, гастрабайтерів, іноземців. Це дозволило їм на невелику кількість – 120 – 140 тисяч – поповнити лави російської армії.

Це невеликий мобілізаційний ресурс, який має Росія, і його надовго не вистачить, щоб розтягнути на весь фронт, який сягає 1300 кілометрів. Кремль не має такого величезного ресурсу, щоб піти у широкомасштабний наступ,

– пояснив генерал української армії.

"Кращі" російські сили – повітряно-десантні війська, морська піхота, десантно-штурмові війська, спецназ знесилені на 40 – 60%. Це надзвичайно важкий удар, і для поновлення цих сил росіянам потрібні роки.

Микола Маломуж оцінив потенціал російської армії: дивіться відео

Воювати далі сил немає

"Наразі російська армія бере великою кількістю особового складу, значними запасами військової техніки та боєприпасів. Також залякуванням розв'язати ядерну війну. Але така тактика не спрацює на тривалий час. На сьогодні Владімір Путін намагається хоча б секторально здобути якусь перемогу. А далі запропонувати модель "миру" та "законсервувати" війну на своїх умовах", – зазначив Маломуж.

Водночас воювати далі у Путіна сил та засобів немає, а тим паче йти на якусь глобальну війну.

Звісно в Росії ще є мобілізаційний ресурс – 12 – 13 мільйонів, однак воювати всі вони не підуть стовідсотково. Також за період повномасштабного вторгнення з Росії виїхало понад 3 мільйони молодих людей, які не хочуть йти на фронт.

Російська армія має величезні проблеми щодо якості військових та вже й до кількості – через потужні дії ЗСУ з ліквідації особового складу противника.

Єдине, що зараз може здійснювати російська армія – стояти на тих позиціях, на яких зараз перебуває. А також кидати на вузькі напрямки великі сили для того, щоб отримати перевагу у 5 – 10 раз над ЗСУ,

– відзначив Микола Маломуж.

Проте українські захисники використовують резерви, інноваційні моделі, високоточні боєприпаси для того, щоб ліквідувати нові бригади та навіть армії противника.

Росіяни продовжують зазнавати величезних втрат