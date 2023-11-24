Втрати ворога зростуть вдесятеро: що зможе паралізувати російську воєнну машину

Росія за всяку ціну намагається відправити до України більше військових та техніки. Однак згодом це може обернутись для них жахіттям. Для цього ЗСУ потрібно кілька нових видів озброєння.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що Росія почне втрачати стільки своїх військових, що довго воювати просто не зможе. Однак усе залежатиме від поставок зброї Україні.

Перегляньте також Росіяни контрнаступають на Півдні й під Бахмутом: як за тиждень змінилась карта фронту

Втрати окупантів будуть шаленими

У Росії досі не оголосили про проведення загальної мобілізації, адже напередодні виборів для Владіміра Путіна таке рішення очевидно вплине на рейтинг. Втім після виборів 2024 року є висока ймовірність, що мобілізація зачіпатиме не лише віддалені російські регіони.

Це, своєю чергою, серйозно вплине на перебіг подій на фронті, адже не виключено, що Росія знову повернеться до "м'ясних" штурмів.

У них інших варіантів просто немає. Але "м'ясо" проти заліза ніколи не виграє. У нас має бути достатня кількість засобів ураження, боєприпасів, краще касетних, мін тощо. Авіація та завоювання переваги в повітрі дасть можливість дуже якісно працювати,

– зазначив Роман Світан.

Коли на фронті з'явиться західна авіація, втрати росіян, скільки б їх не було, шалено збільшаться. З її появою буде важливо відтиснути російську авіацію та знищити їхні зенітно-ракетні комплекси, які дуже важко виробляти. Очевидно, зробити це буде набагато легше при скупченні техніки на одній ділянці.

"Авіація дасть якісний стрибок у знищенні російського особового складу. З 1000 росіян на добу, як ми зараз працюємо, кількість збільшиться до 10 тисяч. Недовго вони так зможуть пробути. За місяць – два авіація може вбити всіх росіян, якщо їх вивести на одну ділянку", – наголосив військовий експерт.

Роман Світан про те, як збільшити ефективність на полі бою: дивіться відео

Головний геймченджер

Поки що на полі бою чи не найголовнішою зброєю є саме артилерія та дрони. Однак з наближенням зими та відповідних погодних умов – безпілотниками працювати стане важче. Тож поки в України не з'явиться нова авіація знищувати росіян необхідно артилерією.

На озброєнні ЗСУ є широкий спектр артилерії: міномети 82-го та 120-го калібрів, а також 122-го, 152-го та 155-го калібрів. Їхню кількість необхідно збільшувати, зокрема шляхом власного виробництва.

Це зупинить росіян на деяких позиціях, принаймні до появи авіації. Але коли почнуть працювати авіабомби, скидатимуть бойове навантаження у кілька тонн – нічого не залишиться. Дуже великі втрати будуть у росіян, коли з'явиться авіація,

– наголосив Світан.

Не менш важливими у роботі будуть також далекобійні ракети. Вони зможуть дістати до основних точок логістичної розв'язки росіян чи баз зберігання техніки.

"Тандем авіації з далекобійними ракетами призведе до повного паралічу російської військової машини", – підсумував полковник запасу.

Актуальні втрати росіян

Починаючи з 24 лютого 2022 року, російська армія скоротилась на 322 900 осіб. Зокрема, за минулу добу на концерт до Кобзона потрапило 1100 окупантів. Не меншими є втрати загарбників й у техніці.

Станом на 24 листопада 2023 року ЗСУ знищили: