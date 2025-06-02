2 червня, 07:29
Ліквідовано 1140 окупантів та понад 250 БпЛА: втрати росіян на 2 червня
Основні тези
- За добу було ліквідовано 1140 російських загарбників.
- Загальні втрати Росії у війні: близько 989 700 осіб, 10 874 танків, 22 663 броньованих машин, 28 575 артилерійських систем, 38 622 БпЛА.
Агресія Росії продовжує даватися їй великою ціною. Лише за добу було ліквідовано 1140 загарбників.
Загальні втрати окупантів Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Загальні втрати Росії у війні
- особового складу – близько 989 700 (+1140) осіб,
- танків – 10 874 (+2) од.,
- бойових броньованих машин – 22 663 (+7),
- артилерійських систем – 28 575 (+48),
- РСЗВ – 1401 (+0),
- засобів ППО – 1 175 (+2),
- літаків – 372 (+0),
- гелікоптерів – 336 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 38 622 (+256),
- крилатих ракет – 3271 (+3),
- кораблів / катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50 462 (+137),
- спеціальної техніки – 3905 (+2).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нагадаємо, в СБУ зазначили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена 1 червня внаслідок спецоперації "Павутина", становить 7 мільярдів доларів США. Ворог втратив 34% стратегічних носіїв крилатих ракет внаслідок спецоперації.