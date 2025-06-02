Ліквідовано 1140 окупантів та понад 250 БпЛА: втрати росіян на 2 червня

Агресія Росії продовжує даватися їй великою ціною. Лише за добу було ліквідовано 1140 загарбників.

Загальні втрати окупантів Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Дивіться також WSJ припустили, що росіяни більше не зможуть використовувати Ту-95 або Ту-22 Загальні втрати Росії у війні особового складу – близько 989 700 (+1140) осіб,

танків – 10 874 (+2) од.,

бойових броньованих машин – 22 663 (+7),

артилерійських систем – 28 575 (+48),

РСЗВ – 1401 (+0),

засобів ППО – 1 175 (+2),

літаків – 372 (+0),

гелікоптерів – 336 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 38 622 (+256),

крилатих ракет – 3271 (+3),

кораблів / катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 50 462 (+137),

спеціальної техніки – 3905 (+2).

Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ Нагадаємо, в СБУ зазначили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена 1 червня внаслідок спецоперації "Павутина", становить 7 мільярдів доларів США. Ворог втратив 34% стратегічних носіїв крилатих ракет внаслідок спецоперації.