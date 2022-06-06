Близько 31 250 мертвих окупантів: свіжі втрати ворога станом на 6 червня

Українські захисники та захисниці продовжують завдавати колосальних втрат російським окупантам. Станом на 6 червня наші воїни ліквідували близько 31 250 загарбників та знищили чимало ворожої техніки.

За даними Генштабу ЗСУ, лише за минулу добу вдалося ліквідувати 100 окупантів. Однак зазначають, що кількість орієнтовна, оскільки підрахунок ускладнюють активні бойові дії.

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Статистика втрат ворога станом на 103 день війни

Станом на 6 червня українські воїни ліквідували та знищили:

особового складу – близько 31 250 осіб;

танків – 1 386 одиниць,

бойових броньованих машин – 3 400 одиниць,

артилерійських систем – 690 одиниць,

реактивних систем залпового вогню – 207 одиниць,

засобів протиповітряної оборони – 96 одиниць,

літаків – 211 одиниць,

гелікоптерів – 176 одиниць,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 551 одиниця,

крилатих ракет – 125 одиниць,

кораблів /катерів – 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 395 одиниць,

спеціальної техніки – 53 одиниці.

Зауважимо, що точну кількість ліквідованих окупантів під час активних бойових дій підрахувати важко, тож це приблизні дані. Цілком ймовірно, що ЗСУ могли знищити більшу кількість російських загарбників.

Втрати ворога за минулу добу

Вчора, 5 червня, українські воїни ліквідували близько 100 загарбників. Натомість на металолом перетворилися ще 5 ворожих танків, 8 бойових броньованих машин, 4 артилерійських системи, 1 система ППО й 35 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Також завдяки нашим захисникам та захисницям більше не літають 1 літак, 1 гелікоптер й 3 безпілотники тактичного рівня.

Наші Сили ППО завадили когось убити 3 крилатим російським ракетам.

"Приземлили" Су-25 та Ка-52 та відправили на той світ генерал-майора

У звіті Генштабу мовиться, що минулої доби українські воїни ліквідували 1 літак та 1 гелікоптер. Так, вчора під Оріховим Запорізької області Сили оборони збили російський літак Су-25. Натомість на Донеччині Січеславські десантники ліквідували російський бойовий вертоліт Ка-52 "Алігатор" пострілом із ПЗРК "Ігла". До слова, Ка-52 коштує приблизно 16 мільйонів доларів.

На Сході ліквідували одного з найвідоміших російських найманців ПВК Вагнера Володимира Анданова з Бурятії, позивний якого "Ваха". Він воював проти України з 2014 року, брав участь у боях за Дебальцеве. Окупант прославився через відео з Горлівки, яке спростувало брехню російської пропаганди про "нас там нєт". У ролику російські загарбники називали міста, з яких приїхали, щоб вбивати українців.

5 червня ЗСУ ліквідували генерал-майора Романа Кутузова, який мав позивний "Туман". Сайт однієї з квазіреспублік повідомив, що це трапилось поблизу траси Артемівськ – Лисичанськ у Попаснянському районі на Луганщині.

До теми – як ЗСУ ліквідовують окупантів в Сєвєродонецьку: дивіться відео