Понад 900 окупантів, 3 літаки та 160 одиниць ворожої техніки: шалені втрати ворога на 1 березня

Українські захисники продовжують завдавати втрат ворогу, знищуючи його особовий склад та техніку. Так, протягом доби ЗСУ ліквідували ще 920 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила близько 414 680 особового складу. Також Сили оборони за 2 роки повномасштабної війни знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

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Актуальна статистика втрат

Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила:

особового складу – близько 414 680 (+920) осіб,

танків – 6 610 (+17),

бойових броньованих машин – 12 582 (+30),

артилерійських систем – 10 106 (+36),

РСЗВ – 1 000 (+0),

засоби ППО – 691 (+1),

літаків – 345 (+3),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 794 (+26),

крилаті ракети – 1 912 (+0),

кораблі /катери – 25 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 13 206 (+54),

спеціальна техніка – 1 611 (+10).



Втрати Росії на 1 березня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби Сили оборони також завдали ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Також ЗСУ успішно відпрацювали по 2 пунктах управління, 1 складу боєприпасів та 1 засобу радіоелектронної боротьби противника.

Українські захисники приземлили відразу 3 Су-34

Командувач Повітряних сил Микола Олещук зранку повідомив, що українські захисники приземлили ворожий Су-34 на Східному напрямку.

Сьогодні 29 лютого – дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака. Мінус Су-34 на Східному напрямку! Дякую за роботу!

– написав Олещук у мережі.

За кілька годин Олещук поділився ще однією радісною звісткою – Повітряні сили збили ще 2 російських винищувачі-бомбардувальники Су-34. Він уточнив, що приземлили ворожі літаки на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

"Схоже, до них не доходить! Ніяких висновків не роблять російські пілоти!", – прокоментував збиття чергових літаків Олещук.

До слова, протягом лютого українські захисники приземлили 13 літаків та 1 гелікоптер: