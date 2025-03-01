1 березня, 07:11
Понад 1000 окупантів, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 1 березня
Основні тези
- За минулу добу російська армія втратила 1050 військових, а також значну кількість техніки, включаючи танки, артилерійські системи та бойові броньовані машини.
- Загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення єрієнтовно складають близько 875,610 військових.
ЗСУ продовжують завдавати ворогу втрат на полі бою. Так, за минулу добу втрати російської армії в особовому складі склали 1050 загарбників.
Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога орієнтовно сягають:
- особового складу – близько 875610 (+1050)осіб,
- танків – 10233 (+11);
- бойових броньованих машин – 21249 (+15);
- артилерійських систем – 23908 (+61);
- РСЗВ – 1304 (+1);
- засобів ППО – 1088 (+1);
- літаків – 370 (+0);
- гелікоптерів – 331 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 27402 (+128);
- крилатих ракет – 3085 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39101 (+107);
- спеціальної техніки – 3763 (+0).
Втрати ворога на 1 березня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ