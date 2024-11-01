Майже півтори тисячі окупантів та 6 танків: втрати ворога 1 листопада

Сили оборони завдають противнику втрат на полі бою. Упродовж минулої доби захисники ліквідували 1460 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні понад 696 тисяч солдатів. Генштаб оновив статистику втрат ворога станом на 1 листопада.

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Втрати Росії 1 листопада

особового складу – близько 696410 (+1460) осіб,

танків – 9162 (+6) од,

бойових броньованих машин – 18470 (+20) од,

артилерійських систем – 20039 (+26) од,

РСЗВ – 1244 (+1) од,

засоби ППО – 994 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18088 (+25),

крилаті ракети – 2628 (+1),

кораблі /катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 28038 (+77) од,

спеціальна техніка –3579 (+9)



Втрати ворога 1 листопала / Інфографіка 24 Каналу