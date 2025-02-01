1 лютого 2025, 07:54
Мінус 1430 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 1 лютого
Росія продовжує зазнавати чималих втрат у війні, яку вона розвʼязала проти України. За минулу добу ЗСУ ліквідували 1430 окупантів та знищили чимало ворожої техніки.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 839040 (+1430) осіб,
- танків – 9902 (+9),
- бойових броньованих машин – 20653 (+22),
- артилерійських систем – 22493 (+48),
- РСЗВ – 1266 (+1),
- засоби ППО – 1050 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23694 (+121),
- крилаті ракети – 3054 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35629 (+77),
- спеціальна техніка – 3727 (+1).
Втрати ворога на 1 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ