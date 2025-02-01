Мінус 1430 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 1 лютого

Росія продовжує зазнавати чималих втрат у війні, яку вона розвʼязала проти України. За минулу добу ЗСУ ліквідували 1430 окупантів та знищили чимало ворожої техніки.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Дивіться також Високоточний удар: Сили оборони уразили ворожий командний пункт угруповання військ "Курськ" Актуальна статистика втрат Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають: особового складу – близько 839040 (+1430) осіб,

танків – 9902 (+9),

бойових броньованих машин – 20653 (+22),

артилерійських систем – 22493 (+48),

РСЗВ – 1266 (+1),

засоби ППО – 1050 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23694 (+121),

крилаті ракети – 3054 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 35629 (+77),

спеціальна техніка – 3727 (+1).

Втрати ворога на 1 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

