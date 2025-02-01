УКР РУС
1 лютого 2025, 07:54
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Мінус 1430 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 1 лютого

Ірина Марціяш

Росія продовжує зазнавати чималих втрат у війні, яку вона розвʼязала проти України. За минулу добу ЗСУ ліквідували 1430 окупантів та знищили чимало ворожої техніки.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 839040 (+1430) осіб,
  • танків – 9902 (+9),
  • бойових броньованих машин – 20653 (+22),
  • артилерійських систем – 22493 (+48),
  • РСЗВ – 1266 (+1),
  • засоби ППО – 1050 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 331 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23694 (+121),
  • крилаті ракети – 3054 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35629 (+77),
  • спеціальна техніка – 3727 (+1).


Втрати ворога на 1 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
 