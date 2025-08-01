Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Російська армія продовжує зазнавати втрат в особовому складі й техніці.

Лише за минулу добу українським військовим вдалося ліквідувати 940 окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії у війні з Україною?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

особового складу – близько 1 054 200 (+940);

танків – 11 068 (+1);

бойових броньованих машин – 23 068 (+2);

артилерійських систем – 30 944 (+33);

РСЗВ – 1 451 (+0);

засобів ППО – 1 203 (+0);

літаків – 421 (+0);

гелікоптерів – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 057 (+163);

крилатих ракет – 3 551 (+3);

кораблів та катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 56 894 (+72);

спеціальної техніки – 3 935 (+0).



Втрати Росії у війні з Україною на 1 серпня / Інфографіка Генштабу