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24 Канал Новини України Сили оборони ліквідували ще 940 окупантів: втрати ворога на 1 серпня
1 серпня, 07:01
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Сили оборони ліквідували ще 940 окупантів: втрати ворога на 1 серпня

Надія Батюк
Основні тези
  • Українські сили ліквідували 940 російських окупантів за останню добу, загальна кількість втрат особового складу Росії становить 1 054 200 військових.
  • Росія також втратила значну кількість техніки, включаючи 11 068 танків, 23 068 бойових броньованих машин та 30 944 артилерійських систем.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Російська армія продовжує зазнавати втрат в особовому складі й техніці.

Лише за минулу добу українським військовим вдалося ліквідувати 940 окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії у війні з Україною?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 054 200 (+940);
  • танків – 11 068 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 068 (+2);
  • артилерійських систем – 30 944 (+33);
  • РСЗВ – 1 451 (+0);
  • засобів ППО – 1 203 (+0);
  • літаків – 421 (+0);
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 057 (+163);
  • крилатих ракет – 3 551 (+3);
  • кораблів та катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 56 894 (+72);
  • спеціальної техніки – 3 935 (+0).


Втрати Росії у війні з Україною на 1 серпня / Інфографіка Генштабу