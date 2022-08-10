ЗСУ знищили за добу 9 літаків: втрати ворога станом на 10 серпня
10 серпня 2022 , 08:50Читать новость на русском
російська армія продовжує зазнавати колосальних втрат в Україні. Лише за минулу добу наші захисники ліквідували ще 160 ворожих бійців та знищили чимало російської техніки, зокрема 9 літаків.
Станом на ранок 10 червня Збройні Сили України ліквідували 42 800 російських солдатів. Водночас ця кількість не остаточна, адже зараз тривають активні бойові дії, тому підрахувати точну кількість вбитих – неможливо.
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Втрати ворога у техніці
- танків – 1832 (+5) одиниць;
- бойових броньованих машин – 4076 (+10) одиниць;
- артилерійських систем – 971 (+7) одиниць;
- РСЗВ – 261 (+0) одиниць;
- засоби ППО – 133 (+0) одиниць;
- літаків – 232 (+9) одиниць;
- гелікоптерів – 193 (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 766 (+9),
- крилаті ракети – 185 (+0),
- кораблі /катери – 15 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3005 (+7) одиниць;
- спеціальна техніка – 89 (+2).