Ліквідовано 26 000 ворогів та знищено 1 170 танків: свіжі втрати російських окупантів

Українські захисники хоробро відбивають атаки російських окупантів, завдаючи ворогу колосальних втрат. Станом на 10 травня загальні втрати загарбників становлять 26 000 військових.

Актуальні дані навів Генеральний штаб Збройних Сил України. Там уточнили що ці цифри орієнтовні, адже активні бої тривають.

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Які втрати ворога у техніці

Лише за добу українські військові знищили 350 загарбників.

танків – 1170 (+25),

бойових броньованих машин – 2808 (+44),

артилерійських систем – 519 (+6),

РСЗВ – 185 (+0),

засоби ППО – 87 (+0),

літаків – 199 (+0),

гелікоптерів – 158 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 380 (+3),

крилаті ракети – 94 (+0),

кораблі /катери – 12 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 1980 (+10),

спеціальна техніка – 41 (+0).

У Генштабі ЗСУ зазначили, що найбільших втрати війська загарбника зазнали на Авдіївському напрямку.

Яка ситуація зараз на фронті

Українські військові розповіли, що найбільш активні дії вороги проводять на Слобожанському та Донецькому напрямках. Ворог застосовує артилерію по всій лінії зіткнення, а також завдає ракетні удари по всій території України.

Сили противника планують наступати на Лиман та Сєвєродонецьк. Тривають бойові дії за Воєводівку, Тошківку та Нижнє – на Луганщині, а також Кам'янку – на Донеччині. Також російські війська продовжують обстрілювати маріупольську "Азовсталь".

На інших напрямках вороги обстрілюють українські позиції, або скувати дії наших підрозділів.

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У британському Міноборони пояснили причини втрат Росії

У Міністерстві оборони Британії зазначили, що росіяни сподівались на швидке захоплення України. Проте армією керує страх, позаду солдатів ідуть каральні загони. Путін повторює помилки диктаторів, використовуючи в управлінні, в тому числі військом, тиранію.

Які успіхи ЗСУ у боротьбі з росіянами: останні новини

Наші військові 9 травня відбили численні атаки росіян в зоні ООС, знищивши понад 200 окупантів та багато ворожої техніки.

Миколаївські десантники знищили ворожий "Тигр" разом з екіпажем.

А поки в Москві готувались до параду, Січеславські десантники ліквідували з "Джавеліна" російський танк.

Дивіться у відео: ранкове зведення Генштабу за 10 травня