Темп не падає – ЗСУ знищили понад 700 окупантів: втрати ворога станом на 11 листопада
11 листопада 2022 , 09:14Читать новость на русском
Джерело:Генштаб
Російська армія зазнає колосальних втрат у війні з Україною. Станом на 11 листопада захисники ліквідували 79 400 загарбників.
Лише упродовж доби ЗСУ знищили 710 окупантів. У Генштабі зауважили, що "темп не падає" – українські воїни продовжують вибивати загарбників із нашої землі. Окрім того, ворог втратив чимало техніки.
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Втрати ворога станом на 11 листопада:
- танків – 2814 (+10) одиниць;
- бойових броньованих машин – 5696 (+14) одиниць;
- артилерійських систем – 1817 (+12) одиниць;
- РСЗВ – 393 (+0) одиниць;
- засоби ППО – 205 (+0) одиниць;
- літаків – 278 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 261 (+1) одиниця;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1505 (+6) одиниць;
- крилаті ракети –399 (+0) одиниць;
- кораблі /катери – 16 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4259 (+17) одиниць;
- спеціальна техніка – 159 (+0) одиниць;
Втрати ворога на фронті станом на 11 листопада / Інфографіка Генштаб
Зеленський прокоментував втрати ворога
- Президент України Володимир Зеленський прокоментував втрати російської армії у війні проти України.
- Глава держави наголосив, що втрати Росії у 10 разів перевищують українські. Зеленський зазначив, що не може назвати точні цифри, однак є "дуже суттєва різниця".
- Президент додав, що Росія використовує своїх солдатів як "гарматне м'ясо", тому вона і має значні втрати.
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