Темп не падає – ЗСУ знищили понад 700 окупантів: втрати ворога станом на 11 листопада

11 листопада 2022 , 09:14
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Джерело:

Генштаб

Російська армія зазнає колосальних втрат у війні з Україною. Станом на 11 листопада захисники ліквідували 79 400 загарбників.

Лише упродовж доби ЗСУ знищили 710 окупантів. У Генштабі зауважили, що "темп не падає" – українські воїни продовжують вибивати загарбників із нашої землі. Окрім того, ворог втратив чимало техніки.

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Втрати ворога станом на 11 листопада: 

  • танків – 2814 (+10) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 5696 (+14) одиниць;
  • артилерійських систем – 1817 (+12) одиниць;
  • РСЗВ – 393 (+0) одиниць;
  • засоби ППО – 205 (+0) одиниць;
  • літаків – 278 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів – 261  (+1) одиниця;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1505 (+6) одиниць;
  • крилаті ракети –399 (+0) одиниць;
  • кораблі /катери – 16 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4259 (+17) одиниць;
  • спеціальна техніка – 159 (+0) одиниць;


Втрати ворога на фронті станом на 11 листопада / Інфографіка Генштаб 

Зеленський прокоментував втрати ворога

  • Президент України Володимир Зеленський прокоментував втрати російської армії у війні проти України.
  • Глава держави наголосив, що втрати Росії у 10 разів перевищують українські. Зеленський зазначив, що не може назвати точні цифри, однак є "дуже суттєва різниця".
  • Президент додав, що Росія використовує своїх солдатів як "гарматне м'ясо", тому вона і має значні втрати.
Зверніть увагу! У Пентагоні повідомили, що окупанти витратили більшість своїх високоточних боєприпасів в Україні, і санкції та експортний контроль дуже ускладнять їм відновлення своєї армії до тієї, що була до війни. Посадовець впевнений, що суверенна, незалежна, демократична Україна витримає.

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Автор: Анастасія Лукашевська