Мінус понад 900 окупантів та 33 артилерійські системи: втрати ворога на 11 березня
11 березня 2024, 07:46Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Кремль не полишає спроб захопити Україну, проте зазнає величезних втрат в особовому складі та техніці. Тільки за останню добу окупанти втратили в нашій країні 920 солдатів.
З 24 лютого 2022 року Росія втратила в Україні вже 424 980 одиниць особового складу. Проте втрати можуть бути більшими, адже порахувати їх під час інтенсивних боїв важко.
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Які втрати ворога на фронті
- танки – 6 739 (+8) од;
- бойові броньовані машини – 12 874 (+24) од;
- артилерійські системи – 10 499 (+33) од;
- РСЗВ – 1 016 (+1) од;
- засоби ППО – 711 (+2) од;
- літаки – 347 од;
- гелікоптери – 325 од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8 141 (+59) од;
- крилаті ракети – 1 919 од;
- кораблі та катери – 26 од;
- підводні човни – 1 од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 13 826 (+74) од;
- спеціальна техніка – 1 686 (+14) од.
Втрати Росії станом на 11 березня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Про ситуацію на фронті
- Україна переживає 747-й день широкомасштабної війни, розпочатої Росією. Протягом останньої доби сталося 64 бойових зіткнення, що свідчить про високий рівень військової активності. Російські сили завдали 4 ракетних ударів та 88 авіаційних нальотів, а також 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Цивільні об'єкти, зокрема житлові будинки, зазнали значних руйнувань, що призвело до жертв серед мирного населення.
- Ворог використовував 25 безпілотних літальних апаратів типу Shahed проти України, з яких 15 було знищено українською протиповітряною обороною. Це демонструє постійну загрозу з повітря та ефективність українських сил ППО. Понад 150 населених пунктів по всій Україні зазнали артилерійського вогню, що засвідчує масштабність атак російських окупантів.
- На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається стабільною без значних змін. Проте на Сіверському та Слобожанському напрямках ворог утримує військову присутність та здійснює диверсійні дії, що вказує на його наміри утримувати тиск на цих територіях. Російські війська нарощують мінно-вибухові загородження вздовж кордону в Бєлгородській області.
- На Куп'янському напрямку ворог не проводив наступальних дій, але на Лиманському напрямку українські війська відбили 8 атак. На Бахмутському та Авдіївському напрямках українські сили відбили відповідно 5 та 17 атак противника, що демонструє непохитність та героїзм українських оборонців.
- На Новопавлівському напрямку українські війська стримують ворога, який намагався прорвати оборону 25 разів з підтримкою авіації. На Оріхівському напрямку відбито 3 атаки противника, а на Херсонському напрямку українські сили продовжують утримувати позиції, відбивши 4 штурмові дії.