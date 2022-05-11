Понад 26 тисяч солдатів та колосальна кількість техніки: свіжі втрати російських загарбників

Українські захисники та захисниці продовжують завдавати російським загарбникам втрат. Станом на 11 травня кількість ліквідованих окупантів становить 26 350.

Актуальні дані опублікував Генеральний штаб Збройних Сил України. Там уточнили, що ці цифри орієнтовні, адже активні бої тривають.

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Втрати ворога 11 травня

Втрати особового складу – 26 350 окупантів, лише за останню добу ЗСУ ліквідували 350 російських військових.

Щодо техніки, то окупанти недорахуються:

танків – 1187 (+17) одиниць;

бойових броньованих машин – 2856 (+48) одиниць;

артилерійських систем – 528 (+9) одиниць;

РСЗВ – 185 (+0) одиниць;

засобів ППО – 87 (+0) одиниць;

літаків – 199 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 160 (+2) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 390 (+10);

крилатих ракет – 94 (+0);

кораблів – 12 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 1997 (+17) одиниць;

спеціальної техніки – 41 (+0).

Найбільших втрат ворог зазнав на Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках,

– йдеться у повідомленні Генштабу.



Втрати ворога станом на 11 травня / Інфографіка Генштаб

Яка ситуація на фронті

Детально – ранкове зведення Генштабу за 11 травня: дивіться відео