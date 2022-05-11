Понад 26 тисяч солдатів та колосальна кількість техніки: свіжі втрати російських загарбників
11 травня 2022 , 08:58Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські захисники та захисниці продовжують завдавати російським загарбникам втрат. Станом на 11 травня кількість ліквідованих окупантів становить 26 350.
Актуальні дані опублікував Генеральний штаб Збройних Сил України. Там уточнили, що ці цифри орієнтовні, адже активні бої тривають.
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Втрати ворога 11 травня
Втрати особового складу – 26 350 окупантів, лише за останню добу ЗСУ ліквідували 350 російських військових.
Щодо техніки, то окупанти недорахуються:
- танків – 1187 (+17) одиниць;
- бойових броньованих машин – 2856 (+48) одиниць;
- артилерійських систем – 528 (+9) одиниць;
- РСЗВ – 185 (+0) одиниць;
- засобів ППО – 87 (+0) одиниць;
- літаків – 199 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 160 (+2) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 390 (+10);
- крилатих ракет – 94 (+0);
- кораблів – 12 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1997 (+17) одиниць;
- спеціальної техніки – 41 (+0).
Найбільших втрат ворог зазнав на Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках,
– йдеться у повідомленні Генштабу.
Втрати ворога станом на 11 травня / Інфографіка Генштаб
До слова, за минулу добу, 10 травня, українські ракетно-артилерійські підрозділи, авіація Повітряних сил та Сухопутних військ вразили більш ніж 90 ворожих цілей.
Яка ситуація на фронті
- Найбільша активність російських окупантів у Генштабі фіксують на Слобожанському та Донецькому напрямках. Зокрема, ворог намагається не допустити подальшого просування українських військ у напрямку державного кордону в Харківській області.
- На Ізюмському напрямку російські військові зосереджують зусилля на завдаванні вогневого ураження українським підрозділам у визначеному районі.
- На Донецькому напрямку окупанти продовжують наступальні дії з метою взяття під повний контроль міст Рубіжне, Лиман та Сєвєродонецьк.
- Станом на 11 травня тривають запеклі бої за тимчасово окупований острів Зміїний. Росія намагається посилити гарнізон, водночас Збройні Сили України отримують можливість знищити більше ворожої техніки.
Детально – ранкове зведення Генштабу за 11 травня: дивіться відео