Ліквідували ще 1150 окупантів і сотні одиниць техніки: втрати ворога на 12 лютого

Сили оборони продовжують завдавати відчутних втрат ворогу. Так, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 1150 окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, Росія втратила:

особового складу – близько 853 030 (+1150) осіб,

танків – 10 023 (+9),

бойових броньованих машин – 20 871 (+27),

артилерійських систем – 22 976 (+53),

РСЗВ – 1 276 (+1),

засоби ППО – 1 061 (+1),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 24 919 (+164),

крилаті ракети – 3 057 (+1),

кораблі / катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 36 928 (+121),

спеціальна техніка – 3 742 (+1).



Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Раніше Володимир Зеленський повідомив також про втрати серед військових КНДР, які воюють на боці Росії у Курській області. За інформацією президента України, на Курщині вже загинуло близько 4000 північнокорейських солдатів.