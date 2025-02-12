12 лютого, 07:16
Ліквідували ще 1150 окупантів і сотні одиниць техніки: втрати ворога на 12 лютого
Основні тези
- За минулу добу ЗСУ ліквідували 1150 російських окупантів, а з початку вторгнення загальні втрати Росії склали близько 853 030 осіб.
- Росія також втратила значну кількість техніки, включаючи танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи, засоби ППО, БпЛА, та автомобільну техніку.
Сили оборони продовжують завдавати відчутних втрат ворогу. Так, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 1150 окупантів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, Росія втратила:
- особового складу – близько 853 030 (+1150) осіб,
- танків – 10 023 (+9),
- бойових броньованих машин – 20 871 (+27),
- артилерійських систем – 22 976 (+53),
- РСЗВ – 1 276 (+1),
- засоби ППО – 1 061 (+1),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 24 919 (+164),
- крилаті ракети – 3 057 (+1),
- кораблі / катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36 928 (+121),
- спеціальна техніка – 3 742 (+1).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Раніше Володимир Зеленський повідомив також про втрати серед військових КНДР, які воюють на боці Росії у Курській області. За інформацією президента України, на Курщині вже загинуло близько 4000 північнокорейських солдатів.