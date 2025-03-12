ЗСУ ліквідували 1430 російських окупантів та їхню техніку: втрати ворога на 12 березня

Українські захисники продовжують давати відсіч російським загарбникам, завдаючи їм чималих втрат. Так, протягом минулої доби ЗСУ ліквідували ще 1430 окупантів.

Загальні втрати ворога вже сягають 889 050 особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії у війні

Станом на сьогодні від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

особового складу – 889 050 (+1430),

танків – 10 306 (+3),

бойових броньованих машин – 21 430 (+7),

артилерійських систем – 24 390 (+44),

РСЗВ – 1 314 (+1),

засобів ППО – 1 103 (+1),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 28 912 (+111),

крилатих ракет – 3 121 (+0),

кораблів та катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 40 274 (+69),

спеціальної техніки – 3 777 (+2).



Втрати росіян станом на 12 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, днями бійці ЗСУ за допомогою артилерії ліквідували значну частину російських окупантів, які намагалися проникнути в тил операції ЗСУ в Курській області через газопровід.