ЗСУ знищили вже 26 900 окупантів: "приземлили" ще один ворожий літак і гелікоптер

13 травня 2022 , 10:38
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Українські військові продовжують нещадно знищувати російських окупантів. ЗСУ ліквідували вже близько 26 900 ворогів.

Відповідну інформацію оприлюднили у Генеральному штабі Збройних Сил України 13 травня. Дані орієнтовні, адже їх підрахунок ускладнений інтенсивню бойових дій.

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Втрати Росії у війні проти України

Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 26 900 осіб (+250);
  • танків – 1205 одиниць (+10);
  • бойових броньованих машин – 2900 одиниць (+27);
  • артилерійських систем – 542 одиниць (+8);
  • РСЗВ – 193 одиниць (+2);
  • засоби ППО – 88 одиниць (+1);
  • літаків – 200 одиниць (+1);
  • гелікоптерів – 162 одиниць (+1);
  • автомобільної техніки та цистерни з паливом – 2042 одиниці (+23);
  • кораблів / катерів – 13 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 405 одиниць (+7);
  • спеціальної техніки – 41 одиниця;
  • крилатих ракет – 95 одиниць (+1).


Актуальні втрати ворога станом на 13 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нинішня ситуація на фронті: коротко

 