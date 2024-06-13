Ще 980 окупантів і понад 170 одиниць техніки: втрати ворога на 13 червня

13 червня 2024, 07:52
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України щодня дають гідну відсіч окупаційній армії Росії, завдаючи їй чималих втрат як в особовому складі, так і в техніці. Відомо, що лише минулу добу Силам оборони вдалося ліквідували 980 загарбників.

З початку повномасштабної війни ворожа армія втратила тисячі одиниць різного роду техніки та зброї. У Генштабі ЗСУ розповіли, які загальні бойові втрати противника.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 522810 (+980) осіб,
  • танків – 7928 (+17);
  • бойових броньованих машин – 15208 (+21);
  • артилерійських систем – 13770 (+34);
  • РСЗВ – 1099 (+0);
  • засобів ППО – 846 (+2);
  • літаків – 359 (+0);
  • гелікоптерів – 326 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11075 (+33);
  • крилатих ракет – 2285 (+5);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18794 (+58);
  • спеціальної техніки – 2294 (+4).


Втрати ворога на 13 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, в ніч проти 12 червня українські військові атакували російські зенітні ракетні комплекси, які загарбники розгорнули на українському півострові. Зазначається, що цього разу було завдано групового ракетного удару:
  • по 1 ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбека,
  • а також 2 зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбека та Севастополя.
Автор: Ірина Марціяш