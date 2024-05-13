Понад 1700 окупантів і майже 190 одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 13 травня

Ворог продовжує зазнавати чималих втрат у повномасштабній війні. Так, лише протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 1 740 окупантів.

Те, що російська армія зазнає шалених втрат, демонструє також і факт, що до наступальних дій на Харківщині залучили Африканський корпус найманців. Відправляючи на фронт найманців з бідних країн, Кремль намагається компенсувати колосальні втрати свого особового складу.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:

особового складу – близько 484 030 (+1740) осіб,

танків – 7485 (+31),

бойових броньованих машин – 14417 (+42),

артилерійських систем – 12487 (+15),

РСЗВ – 1070 (+4),

засоби ППО – 797 (+0),

літаків – 350 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9 936 (+26),

крилаті ракети – 2 197 (+3),

кораблі /катери – 26 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 16 878 (+59),

спеціальна техніка – 2 048 (+6).



Втрати ворога станом на 13 травня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Росія зазнає шалених втрат