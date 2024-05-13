Понад 1700 окупантів і майже 190 одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 13 травня
13 травня 2024, 07:41Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Ворог продовжує зазнавати чималих втрат у повномасштабній війні. Так, лише протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 1 740 окупантів.
Те, що російська армія зазнає шалених втрат, демонструє також і факт, що до наступальних дій на Харківщині залучили Африканський корпус найманців. Відправляючи на фронт найманців з бідних країн, Кремль намагається компенсувати колосальні втрати свого особового складу.
До теми ЗСУ ліквідували 8 російських офіцерів: їхні імена і фото
Актуальна статистика втрат ворога
Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:
- особового складу – близько 484 030 (+1740) осіб,
- танків – 7485 (+31),
- бойових броньованих машин – 14417 (+42),
- артилерійських систем – 12487 (+15),
- РСЗВ – 1070 (+4),
- засоби ППО – 797 (+0),
- літаків – 350 (+0),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9 936 (+26),
- крилаті ракети – 2 197 (+3),
- кораблі /катери – 26 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16 878 (+59),
- спеціальна техніка – 2 048 (+6).
Втрати ворога станом на 13 травня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Росія зазнає шалених втрат
- 10 травня ворог почав наступальну операцію на Харківщині. Плани російських загарбників не стали несподіванкою й українські захисники дають потужну відсіч ворогу. В ГУР МО зауважують, що під час наступальних дій росіяни зазнають величезних втрат як серед особового складу, так і серед техніки. Тому окупантам пропонують здаватися у полон, адже це – єдина розумна альтернатива.
- Бійцям Нацгвардії на Харківщині вдалося знищити вже десятки одиниць ворожої техніки. Так, Ігор Клименко 11 травня повідомляв, що українські захисники спецпідрозділу "Омега" знищили щонайменше 10 одиниць бронетехніки противника разом з десантом, автомобільну і спеціальну техніку. Кадри влучної роботи захисників також потрапили на відео.
- Сили оборони також дають відсіч окупантам й на Авдіївському напрямку. Українським захисникам днями вдалося спалити ворожий танк на цій ділянці фронту, а влучна робота FPV-дрона потрапила на відео.
- 11 травня українським захисникам вдалося збити російський штурмовик Су-25. Це вже другий збитий літак такого типу за травень.