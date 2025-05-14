14 травня, 07:38
Ліквідовані 1240 окупантів та їхня техніка: втрати ворога станом на 14 травня
Основні тези
- За минулу добу на фронті було ліквідовано 1 240 російських солдатів.
- З початку повномасштабної війни Росія втратила близько 969 370 осіб та значну кількість техніки, включаючи 10 804 танки та 22 501 бойову броньовану машину.
Російські окупанти продовжують атаки на фронті, намагаються прорвати українську оборону. Але більшість дій агресора закінчується серйозними втратами для нього. Лише за минулу добу на фронті було ліквідовано 1 240 російських солдатів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати Росії на війні в Україні
Так за понад три роки повномасштабної війни втрати росіян ростуть щодня. Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила:
- особового складу – близько 969 370 (+1240) осіб,
- танків – 10 804 (+2),
- бойових броньованих машин – 22 501 (+14),
- артилерійських систем – 27 827 (+47),
- РСЗВ – 1 382 (+1),
- засобів ППО – 1 165 (+3),
- літаків – 372 (+0),
- гелікоптерів – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 35 860 (+82),
- крилатих ракет – 3 197 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48 382 (+126),
- спеціальної техніки – 3 884 (+0).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нагадаємо, нещодавно український військовий здійснив унікальний влучний постріл з ПЗРК "Ігла" та збив російський Су-25.