Ліквідовано понад 1000 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 15 червня

15 червня 2024, 07:22
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Росія і досі не відступила від своїх загарбницьких планів в Україні. Окупанти не припиняють спроб прорвати оборону українських захисників, втім, Сили оборони завдають їм колосальних втрат у живій силі та техніці.

Лише за останню добу вдалося ліквідувати 1090 окупантів. Загальні втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення становлять 525 150 осіб.

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Втрати Росії у війні

Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила:

  • особового складу – близько 525 150 (+1090) осіб,
  • танків – 7 956 (+20),
  • бойових броньованих машин – 15 263 (+29),
  • артилерійських систем – 13 855 (+37),
  • РСЗВ – 1 103 (+2),
  • засобів ППО – 853 (+4),
  • літаків – 359 (+0),
  • гелікоптерів – 326 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 148 (+51),
  • крилатих ракет – 2 293 (+7),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18 911 (+57),
  • спеціальної техніки – 2 322 (+12).

Втрати Росії у війні на 15 червня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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Автор: Ярослав Погончук