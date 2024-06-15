Ліквідовано понад 1000 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 15 червня
15 червня 2024, 07:22Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія і досі не відступила від своїх загарбницьких планів в Україні. Окупанти не припиняють спроб прорвати оборону українських захисників, втім, Сили оборони завдають їм колосальних втрат у живій силі та техніці.
Лише за останню добу вдалося ліквідувати 1090 окупантів. Загальні втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення становлять 525 150 осіб.
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Втрати Росії у війні
Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила:
- особового складу – близько 525 150 (+1090) осіб,
- танків – 7 956 (+20),
- бойових броньованих машин – 15 263 (+29),
- артилерійських систем – 13 855 (+37),
- РСЗВ – 1 103 (+2),
- засобів ППО – 853 (+4),
- літаків – 359 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 148 (+51),
- крилатих ракет – 2 293 (+7),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18 911 (+57),
- спеціальної техніки – 2 322 (+12).
Втрати Росії у війні на 15 червня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати ворога: останні новини
- Російська армія продовжує втрачати свою новітню техніку, яка і без того у них в дефіциті. Зокрема, Україні вдалося вразити два російські винищувачі Су-57 під час атаки на аеродром "Ахтубінськ".
- Також українські військові продовжують нищити ворожу ППО в тимчасово окупованому Криму. Мовиться про один дивізіон С-300 та два дивізіони С-400, зокрема, були знищені два радари цих комплексів.
- Раніше Сили оборони збили російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку.