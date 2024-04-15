"Мінус" 770 окупантів та понад 160 одиниць техніки: втрати ворога на 15 квітня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Ворог не відмовляється від своїх цинічних планів захопити українські території й намагається атакувати на різних напрямках, зазнаючи колосальних втрат. Лише протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 770 окупантів.
Також Сили оборони знищують десятки одиниць ворожої техніки та зброї, загальною вартістю у сотні мільйонів доларів. Однією з найдорожчих втрат для російської армії є ракетний крейсер "Москва", який українські захисники знищили 14 квітня 2022 року.
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Актуальні втрати ворога
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:
- особового складу – близько 454 420 (+770) осіб,
- танків – 7 180 (+6),
- бойових броньованих машин – 13 796 (+31),
- артилерійських систем – 11 593 (+41),
- РСЗВ – 1 046 (+0),
- засоби ППО – 758 (+0),
- літаків – 347 (+0),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9 266 (+31),
- крилаті ракети – 2 092 (+3),
- кораблі /катери – 26 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15 510 (+51),
- спеціальна техніка – 1908 (+3).
Втрати ворога станом на 15 квітня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Сили оборони також завдають ударів по ворожих об'єктах. Так, протягом минулої доби ЗСУ уразили 22 райони зосередження особового складу, озброєння та військової та військової техніки противника, а також 5 пунктів управління й 1 склад з боєприпасами ворога.
Скільки своїх літаків збили російські військові
Завдають втрат ворогу не лише українські військові, а й самі росіяни. Так, ворог часто відкриває friendly fire, знищуючи свою ж техніку. До прикладу, від початку повномасштабного вторгнення окупанти приземлили десятки власних літаків.
Так, за інформацією The Insider, російські військові збили 13 власних бортів:
- 4 багатоцільові винищувачі Су-35,
- 3 винищувачі-бомбардувальники Су-34,
- 2 літаки ДРЛОіУ А-50У,
- 1 багатоцільовий винищувач Су-27,
- 1 десантно-транспортний вертоліт Мі-8,
- 1 багатоцільовий вертоліт Мі-24.
Нерідко у радіоперехопленнях також вдається зафіксувати, що російські військові завдають ударів і по своїй техніці на полі бою, й особовому складу.