Майже 700 окупантів відправились на той світ: втрати ворога станом на 15 лютого

15 лютого 2023, 08:02
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Окупаційні війська ворога продовжують зазнавати втрат в Україні. За минулу добу наші воїни ліквідували ще 690 окупантів.

Таким чином кількість ліквідованих окупантів зросла до 139 770 осіб. Крім того, ворог зазнає колосальних втрат в техніці.

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Актуальна статистика втрат ворога

  • танків – 3290 (+4)
  • бойових броньованих машин – 6507 (+7)
  • артилерійських систем – 2303 (+4)
  • РСЗВ – 466 (+0)
  • засобів ППО – 236 (+2)
  • літаків – 298 (+0)
  • гелікоптерів – 286 (+0)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2011 (+0)
  • крилатих ракет – 857 (+0)
  • кораблів та катерів – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5161 (+6)
  • спеціальної техніки – 219 (+1)


Актуальні втрати ворога / Генштаб ЗСУ

ЗСУ потужно нищать окупантів

  • Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах скупчення живої сили та техніки ворога.
  • А артилеристи та ракетники змогли уразити пункт управління, 2 райони скупчення живої сили, 6 складів з боєприпасами, а також 2 станції радіоелектронної боротьби.
  • 12 лютого підрозділами національного флоту було знищено 5 окупантів, 2 танки, 1 причіпну гаубицю "Мста-Б" та 1 сховище з боєприпасами.
  • Нещодавно українські захисники розбили під Вугледаром елітну російську бригаду. Попередньо, загинули щонайменше 500 загарбників.
  • Артилерія 128-ї гірської бригади ЗСУ при коригуванні безпілотника "Лелека" знищили колону російських військ на дорозі Мелітополь – Василівка південніше Зеленого Гаю.

Автор: Софія Ковнір