ЗСУ ліквідували майже 33 тисячі російських окупантів: свіжі втрати ворога

Українські захисники та захисниці продовжують завдавати російським окупантам значних втрат. Лише упродовж доби вдалося ліквідувати 200 загарбників.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення до 16 червня ЗСУ знищили 32 950 російських окупантів. У Генштабі ЗСУ наголосили, що ці цифри – приблизні. Інтенсивність бойових дій ускладнює підрахунок вбитих окупантів.

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Загальні втрати ворога