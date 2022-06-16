ЗСУ ліквідували майже 33 тисячі російських окупантів: свіжі втрати ворога
16 червня 2022 , 09:08Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські захисники та захисниці продовжують завдавати російським окупантам значних втрат. Лише упродовж доби вдалося ліквідувати 200 загарбників.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення до 16 червня ЗСУ знищили 32 950 російських окупантів. У Генштабі ЗСУ наголосили, що ці цифри – приблизні. Інтенсивність бойових дій ускладнює підрахунок вбитих окупантів.
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Загальні втрати ворога
- танків – 1449 одиниць;
- бойових броньованих машин – 3545 одиниць;
- артилерійських систем – 729 одиниць;
- РСЗВ – 233 одиниці;
- засобів ППО – 97 одиниць;
- літаків – 213 одиниць;
- гелікоптерів – 179 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 одиниця;
- крилатих ракет – 129 одиниць;
- кораблів /катерів – 13 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2494 одиниці;
- спеціальної техніки – 55 одиниць.