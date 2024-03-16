Ще понад 1 100 окупантів, десятки танків і засоби ППО: втрати ворога 16 березня

16 березня 2024, 08:04
Читать новость на русском

Джерело:

Генштаб

Сили оборони гідно ведуть оборони та продовжують нищити російських окупантів на фронті. Так, лише упродовж минулої доби ЗСУ ліквідували 1 100 загарбників.

Від початку повномасштабного вторгнення кількість ліквідованих окупантів сягнула 429 580 вояк. Колосальними темпами ворог втрачає і техніку.

Дивіться також CNN з'ясували, як Україна добивається зниження економічного потенціалу Росії

Актуальна статистика втрат

За понад 2 роки повномасштабної війни російська армія втратила:

  • особового складу – близько 429 580 (+1 160) осіб,
  • танків – 6 779 (+21),
  • бойових броньованих машин – 12 973 (+24),
  • артилерійських систем – 10 606 (+26),
  • РСЗВ – 1 017 (+0),
  • засобів ППО – 719 (+2),
  • літаків – 347 (+0),
  • гелікоптерів – 325 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8 268 (+14),
  • крилатих ракет – 1 922 (+2),
  • кораблів/катерів – 26 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14 024 (+31),
  • спеціальної техніки – 1 712 (+1).


Втрати ворога станом на 16 березня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони також завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.

Окупанти мають шалені втрати на фронті

  • Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України "КАБУЛ 9" знищив російський комплекс відеоспостереження "Муром-М". Цю систему наші спецпризначенці змогли ліквідувати на Запорізькому напрямку.
  • Також військові 47 окремої механізованої бригади ліквідували 35 російських десантників. Крім того, наші захисники змогли ліквідувати три ворожі БТР.
  • Крім того, окупанти бідкалися, що на тимчасово окупованій території Луганської області атакували військовий полігон в районі села Трьохізбенка. Росіяни стверджують, що внаслідок атаки загинули щонайменше 10 військовослужбовців.
  • Сили спеціальних операцій ЗСУ під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку змогли виявити мобільний комплекс оперативно-тактичного рівня окупантів – РЕБ "Палантин". Зрештою, внаслідок вогневого ураження ворожу ціль було знищено.
  • Один зі снайперів Сил спецоперацій ЗСУ також збив ворожий БпЛА типу ZALA. Цей безпілотник став трофеєм наших захисників і має піти на подальше вивчення його характеристик відповідними фахівцями в Україні.

Автор: Владислав Кравцов, Анастасія Лукашевська