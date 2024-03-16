Ще понад 1 100 окупантів, десятки танків і засоби ППО: втрати ворога 16 березня
16 березня 2024, 08:04Читать новость на русском
Джерело:Генштаб
Сили оборони гідно ведуть оборони та продовжують нищити російських окупантів на фронті. Так, лише упродовж минулої доби ЗСУ ліквідували 1 100 загарбників.
Від початку повномасштабного вторгнення кількість ліквідованих окупантів сягнула 429 580 вояк. Колосальними темпами ворог втрачає і техніку.
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Актуальна статистика втрат
За понад 2 роки повномасштабної війни російська армія втратила:
- особового складу – близько 429 580 (+1 160) осіб,
- танків – 6 779 (+21),
- бойових броньованих машин – 12 973 (+24),
- артилерійських систем – 10 606 (+26),
- РСЗВ – 1 017 (+0),
- засобів ППО – 719 (+2),
- літаків – 347 (+0),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8 268 (+14),
- крилатих ракет – 1 922 (+2),
- кораблів/катерів – 26 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 024 (+31),
- спеціальної техніки – 1 712 (+1).
Втрати ворога станом на 16 березня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Протягом минулої доби авіація Сил оборони також завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.
Окупанти мають шалені втрати на фронті
- Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України "КАБУЛ 9" знищив російський комплекс відеоспостереження "Муром-М". Цю систему наші спецпризначенці змогли ліквідувати на Запорізькому напрямку.
- Також військові 47 окремої механізованої бригади ліквідували 35 російських десантників. Крім того, наші захисники змогли ліквідувати три ворожі БТР.
- Крім того, окупанти бідкалися, що на тимчасово окупованій території Луганської області атакували військовий полігон в районі села Трьохізбенка. Росіяни стверджують, що внаслідок атаки загинули щонайменше 10 військовослужбовців.
- Сили спеціальних операцій ЗСУ під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку змогли виявити мобільний комплекс оперативно-тактичного рівня окупантів – РЕБ "Палантин". Зрештою, внаслідок вогневого ураження ворожу ціль було знищено.
- Один зі снайперів Сил спецоперацій ЗСУ також збив ворожий БпЛА типу ZALA. Цей безпілотник став трофеєм наших захисників і має піти на подальше вивчення його характеристик відповідними фахівцями в Україні.