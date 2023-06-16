ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 4 роти росіян і 53 одиниці техніки: деталі від Тарнавського

Сили оборони України продовжують завдавати росіянам нищівних втрат. Зокрема, на Таврійському напрямку наші воїни знищили понад 4 роти окупаційної армії.

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Він зазначив, що Сили оборони продовжують вибивати ворога з нашої землі.

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На Таврійському напрямку ліквідували 4 роти росіян

Тарнавський розповів, що за останню добу відбулися 36 бойових зіткнень та 578 обстрілів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1481 вогневе завдання,

– зауважив генерал.

Втрати ворога вбитими та пораненими склали понад 4 роти. Окрім цього, Сили оборони знищили та пошкодили 53 одиниці військової техніки противника, зокрема:

12 танків,

6 одиниць БМП,

6 ББМ,

3 МТЛБ,

БТР,

гаубиця 2А65 "Мста-Б",

2 БпЛА "Zala",

автомобільна техніка.

Також наші бійці знищили 3 місця зберігання боєприпасів ворога.

"Працюємо та рухаємося до перемоги. Слава Україні!" – підсумував Тарнавський.

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Загальні втрати Росії у війні

Впродовж понад року повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року – Сили оборони ліквідували 218 500 військових так званої "другої армії світу". Однак варто зауважити, що реальні втрати ворога можуть бути значно більшими, адже підрахувати "двохсотих" у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

Також Росія стрімко втрачає свою техніку, одиниця якої подекуди коштує мільйони доларів. Зокрема, українські захисники вже спопелили: