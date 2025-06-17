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24 Канал Новини України ЗСУ відмінусували 1060 окупантів і понад 300 одиниць техніки: втрати ворога на 17 червня
17 червня, 06:51
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ЗСУ відмінусували 1060 окупантів і понад 300 одиниць техніки: втрати ворога на 17 червня

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • ЗСУ знищили 1060 окупантів і понад 300 одиниць техніки за останню добу.
  • Росія втратила понад мільйон осіб і значну кількість техніки з початку вторгнення.

Українські воїни стримують наступ противника, завдаючи йому значних втрат. Кількість загиблих і поранених росіян із початку повномасштабного вторгнення перевищило мільйон осіб.

Нещодавно ЗСУ завдали високоточного удару HIMARS біля Макіївки, знищивши колону російських загарбників. Щонайменше 8 окупантів загинули, передає 24 Канал.

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Втрати Росії на 17 червня

З початку повномасштабного вторгнення Росія орієнтовно втратила:

  • особового складу – близько 1006120 (+1060) осіб,
  • танків – 10940 (+1),
  • бойових броньованих машин – 22814 (+3),
  • артилерійських систем – 29228 (+20),
  • РСЗВ – 1419 (+1),
  • засоби ППО – 1187 (+0),
  • літаків – 416 (+0),
  • гелікоптерів – 337 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40981 (+177),
  • крилаті ракети – 3346 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52175 (+79) од,
  • спеціальна техніка – 3916 (+0)


 Втрати Росії на 17 червня 2025 рік / Фото Генштаб