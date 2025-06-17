17 червня, 06:51
ЗСУ відмінусували 1060 окупантів і понад 300 одиниць техніки: втрати ворога на 17 червня
Основні тези
- ЗСУ знищили 1060 окупантів і понад 300 одиниць техніки за останню добу.
- Росія втратила понад мільйон осіб і значну кількість техніки з початку вторгнення.
Українські воїни стримують наступ противника, завдаючи йому значних втрат. Кількість загиблих і поранених росіян із початку повномасштабного вторгнення перевищило мільйон осіб.
Нещодавно ЗСУ завдали високоточного удару HIMARS біля Макіївки, знищивши колону російських загарбників. Щонайменше 8 окупантів загинули, передає 24 Канал.
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Втрати Росії на 17 червня
З початку повномасштабного вторгнення Росія орієнтовно втратила:
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особового складу – близько 1006120 (+1060) осіб,
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танків – 10940 (+1),
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бойових броньованих машин – 22814 (+3),
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артилерійських систем – 29228 (+20),
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РСЗВ – 1419 (+1),
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засоби ППО – 1187 (+0),
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літаків – 416 (+0),
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гелікоптерів – 337 (+0),
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БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40981 (+177),
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крилаті ракети – 3346 (+0),
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кораблі /катери – 28 (+0),
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підводні човни – 1 (+0),
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автомобільної техніки та автоцистерн – 52175 (+79) од,
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спеціальна техніка – 3916 (+0)
Втрати Росії на 17 червня 2025 рік / Фото Генштаб