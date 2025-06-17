ЗСУ відмінусували 1060 окупантів і понад 300 одиниць техніки: втрати ворога на 17 червня

Українські воїни стримують наступ противника, завдаючи йому значних втрат. Кількість загиблих і поранених росіян із початку повномасштабного вторгнення перевищило мільйон осіб.

Нещодавно ЗСУ завдали високоточного удару HIMARS біля Макіївки, знищивши колону російських загарбників. Щонайменше 8 окупантів загинули, передає 24 Канал. Дивіться також ЗСУ уразили російський склад та три гармати: вибухове відео Втрати Росії на 17 червня З початку повномасштабного вторгнення Росія орієнтовно втратила: особового складу – близько 1006120 (+1060) осіб,

танків – 10940 (+1),

бойових броньованих машин – 22814 (+3),

артилерійських систем – 29228 (+20),

РСЗВ – 1419 (+1),

засоби ППО – 1187 (+0),

літаків – 416 (+0),

гелікоптерів – 337 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40981 (+177),

крилаті ракети – 3346 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 52175 (+79) од,

спеціальна техніка – 3916 (+0)

Втрати Росії на 17 червня 2025 рік / Фото Генштаб