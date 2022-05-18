ЗСУ ліквідували вже 28 300 загарбників: свіжі втрати російських військ

Російські окупанти зазнають шалених втрат на українській землі. Станом на 18 травня ЗСУ вже ліквідували 28 300 загарбників. Лише за добу наші оборонці знищили 400 ворогів.

Такі дані наводить український Генштаб. Військові зазначають, цифри потребують уточнення через велику інтенсивність бойових дій.

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Втрати ворога у техніці:

танків – 1235 (+16),

бойових броньованих машин – 3009 (+34),

артилерійських систем – 586 (+8),

РСЗВ – 199 (+1),

засоби ППО – 91 (+1),

літаків – 202 (+1),

гелікоптерів – 167 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 441 (+5),

крилаті ракети – 102 (+5),

кораблі /катери – 13 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2137 (+28),

спеціальна техніка – 43 (+0).

Зауважимо, що лише за добу наші військові знищили 16 танків та 34 броньовані машини. Повітряні сили ЗСУ збили одразу 5 крилатих ракет.

На яких напрямках ворог зазнав найбільших втрат

У Генштабі кажуть, що за попередню добу найбільших втрат за минулу добу на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.

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На частині напрямків ворог зосереджує зусилля на обороні

Українські військові повідомили, що станом на ранок 18 травня окупанти посилюють наступальне угруповання на Слов'янському та Донецькому напрямках. Саме тому тут ворог здійснює вогневе ураження наших позицій по всій лінії зіткнення.

На інших напрямках противники зосередились на обороні: вони обладнують позиції та намагаються покращити своє тактичне положення. На Південнобузькому напрямку росіяни проводять розвідку, а на Миколаївському – збільшують кількість батарей ствольної та реактивної артилерії.

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Лише на Донецькому та Луганському напрямках наші оборонці відбили 12 атак ворога.

Вони знищили 3 танки, 3 артилерійські системи, 6 одиниць бойової броньованої техніки та 7 автомобілів противника.

На Півдні українці з допомогою артилерії та авіації вразили вогнем понад 110 позицій ворога та ліквідували більше ніж 100 окупантів.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, за 80 днів українські сили повністю знищили 17 батальйонних тактичних груп противника.

Експерти припускають, що наші воїни приземлили вже близько 50% безпілотників, які були в Росії.

Саме через колосальні втрати Росії не вистачає наступальних сил для просування на фронті. Мовиться не лише про особовий склад, а й про техніку.

Дивіться у відео: ранкове зведення Генштабу ЗСУ