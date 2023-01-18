Фантастичний результат ЗСУ, у Кобзона – аншлаг: втрати ворога станом на 18 січня

Сили оборони України продовжують потужно знищувати окупантів на нашій землі. Так, лише за минулу добу наші воїни "задвохсотили" ще 820 російських загарбників.

Загалом від початку повномасштабної війни Росія вже втратила 117 770 військових. Зауважимо, що через високу інтенсивність бойових дій підрахувати точну кількість знищених загарбників наразі неможливо.

Читайте також ЗСУ з Javelin знищили найсучасніший танк Росії Т-90 "Прорив"

Втрати ворога у техніці

танків – 3130;

бойових броньованих машин – 6225;

артилерійських систем – 2108;

РСЗВ – 442;

засобів ППО – 220;

літаків – 287;

гелікоптерів – 276;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1876;

крилатих ракет – 749;

кораблів/катерів – 17;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4889;

спеціальної техніки – 190.

Воїни ЗСУ приземлили російського штурмовика Су-25

Генштаб ЗСУ повідомив, що воїни приземлили ворожий штурмовик Су-25. Це сталося близько 15:20 на Східному напрямку. Мовиться про район Соледару.

Країні-терористці обходиться один такий літак приблизно у 11 мільйонів доларів.