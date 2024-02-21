Мінус ще понад тисяча окупантів: втрати ворога на 21 лютого

Українські захисники протягом минулої доби ліквідували 1 130 окупантів. Також Сили оборони знищили десятки одиниць різної техніки та зброї ворога.

Загальні втрати російської армії перевищили 406 тисяч особового складу. Варто наголосити, що ця статистика може мати похибки, адже підрахувати точку кількість ліквідованих окупантів в умовах активних бойових дій дуже складно.

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Актуальні втрати противника

Отже, від 24 лютого 2022 року російська армія втратила близько 406 080 своїх військових у війні проти України.

Також ворог втратив тисячі одиниць техніки:

танків – 6 516,

бойових броньованих машин – 12 338,

артилерійських систем – 9 826,

РСЗВ – 992,

засобів ППО – 678,

літаків – 338,

гелікоптерів – 325,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 560,

крилатих ракет – 1 903,

кораблів та катерів – 25,

підводних човнів – 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 861,

спеціальної техніки – 1 558.



Втрати ворога станом на 21 лютого / Генштаб

ЗСУ знищили ще один ворожий літак

У Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу наші воїни знищили ще 13 ворожих танків, 70 бойових броньованих машин, 53 одиниці артилерійських систем, 4 РСЗВ, 3 засоби ППО, 39 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 56 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 7 одиниць спеціальної техніки.

Ба більше, цього ж ранку, 21 лютого, командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що захисники збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Екіпаж окупантів загинув.

Цей літак не встиг увійти у статистику Генштабу. Ймовірно, +1 до літаків буде вже у четвер. 22 лютого.

Варто зазначити, що це вже сьомий знищений російський літак за тиждень.