ЗСУ мінуснули ще майже 800 окупантів та 55 бронемашин: втрати ворога на 21 жовтня
21 жовтня 2023, 07:47Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські військові продовжують наступальні дії, а відтак завдають ворогу колосальних втрат. Лише упродовж цієї доби ЗСУ ліквідували 790 російських вояк.
Ворог втратив учора також чимало і техніки, зокрема 55 бронемашин. У Генштабі зазначали, що цифри орієнтовні, адже через високу інтенсивність боїв вести точний рахунок складно.
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Втрати ворога станом на 21 жовтня
Від початку повномасштабної війни втрати російської армії в особовому складі сягнули уже 292 850 вояк.
- особового складу – 292850 (+790) осіб,
- танків – 5063 (+16) одиниць,
- бойових броньованих машин – 9612 (+55),
- артилерійських систем – 7017 (+5),
- РСЗВ – 822 (+0),
- засоби ППО – 548 (+0),
- літаків – 320 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5330 (+4),
- крилаті ракети – 1535 (+0),
- кораблі /катери – 20 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9391 (+21),
- спеціальна техніка – 990 (+5).
Втрати російської армії станом на 21 жовтня / Інфографіка Генштабу
Ситуація на фронті: головне
- Упродовж минулої доби відбулося понад 100 бойових зіткнень. Ворог цинічно завдав ракетного удару по школі в Костянтинівці Донецької області, будівля навчального закладу майже повністю зруйнована.
- На Таврійському напрямку українські військові пошкодили та знищили понад 200 одиниць ворожої техніки за добу. Окупанти мають втрати, серед них двоє осіб потрапили в полон.
- ЗСУ продовжили масштабні наземні операції на лівому березі Херсонської області та закріпилися у селі Кринки.