ЗСУ мінуснули ще майже 800 окупантів та 55 бронемашин: втрати ворога на 21 жовтня

21 жовтня 2023, 07:47
Читать новость на русском

Джерело:

Генштаб ЗСУ

Українські військові продовжують наступальні дії, а відтак завдають ворогу колосальних втрат. Лише упродовж цієї доби ЗСУ ліквідували 790 російських вояк.

Ворог втратив учора також чимало і техніки, зокрема 55 бронемашин. У Генштабі зазначали, що цифри орієнтовні, адже через високу інтенсивність боїв вести точний рахунок складно. 

Дивіться також Кадри з Авдіївки: воїни ССО потужно нищать важку техніку та живу силу росіян

Втрати ворога станом на 21 жовтня

Від початку повномасштабної війни втрати російської армії в особовому складі сягнули уже 292 850 вояк.

  • особового складу – 292850 (+790) осіб,
  • танків – 5063 (+16) одиниць,
  • бойових броньованих машин – 9612 (+55),
  • артилерійських систем – 7017 (+5),
  • РСЗВ – 822 (+0),
  • засоби ППО – 548 (+0),
  • літаків – 320 (+0),
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5330 (+4),
  • крилаті ракети – 1535 (+0),
  • кораблі /катери – 20 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9391 (+21),
  • спеціальна техніка – 990 (+5).


Втрати російської армії станом на 21 жовтня / Інфографіка Генштабу

Ситуація на фронті: головне

  • Упродовж минулої доби відбулося понад 100 бойових зіткнень. Ворог цинічно завдав ракетного удару по школі в Костянтинівці Донецької області, будівля навчального закладу майже повністю зруйнована.
  • На Таврійському напрямку українські військові пошкодили та знищили понад 200 одиниць ворожої техніки за добу. Окупанти мають втрати, серед них двоє осіб потрапили в полон.
  • ЗСУ продовжили масштабні наземні операції на лівому березі Херсонської області та закріпилися у селі Кринки.
Автор: Анастасія Лукашевська