ЗСУ мінуснули ще майже 800 окупантів та 55 бронемашин: втрати ворога на 21 жовтня

Українські військові продовжують наступальні дії, а відтак завдають ворогу колосальних втрат. Лише упродовж цієї доби ЗСУ ліквідували 790 російських вояк.

Ворог втратив учора також чимало і техніки, зокрема 55 бронемашин. У Генштабі зазначали, що цифри орієнтовні, адже через високу інтенсивність боїв вести точний рахунок складно.

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Втрати ворога станом на 21 жовтня

Від початку повномасштабної війни втрати російської армії в особовому складі сягнули уже 292 850 вояк.

особового складу – 292850 (+790) осіб,

танків – 5063 (+16) одиниць,

бойових броньованих машин – 9612 (+55),

артилерійських систем – 7017 (+5),

РСЗВ – 822 (+0),

засоби ППО – 548 (+0),

літаків – 320 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5330 (+4),

крилаті ракети – 1535 (+0),

кораблі /катери – 20 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 9391 (+21),

спеціальна техніка – 990 (+5).



Втрати російської армії станом на 21 жовтня / Інфографіка Генштабу

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