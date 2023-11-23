Понад 1000 "запакованих" окупантів і 150 одиниць техніки: втрати ворога на 23 листопада
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сили оборони продовжують давати потужну відсіч окупантам. Лише протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1 130 осіб особового складу російської армії.
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога вже перевищують 320 тисяч осіб особового складу. Також країна-окупант втратила тисячі одиниць техніки. Варто наголосити, що статистика російських втрат може бути набагато більшою, адже в умовах активних бойових дій досить складно підрахувати точну кількість ліквідованих окупантів.
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Актуальна статистика втрат ворога
Українські захисники від 24 лютого 2022 року ліквідували:
- особового складу – близько 321 800 (+1 130) осіб;
- танків – 5 466 (+20);
- бойових броньованих машин – 10 224 (+36);
- артилерійських систем – 7 802 (+33);
- РСЗВ – 902 (+3);
- засобів ППО – 591 (+2);
- літаків – 323 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 799 (+15);
- крилатих ракет – 1 564 (+0);
- кораблів/катерів – 22 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 198 (+39);
- спеціальної техніки – 1 107 (+2).
Втрати росіян станом на 23 листопада / Фото Генштаб
Російська армія за 6 тижнів втратила понад 30 тисяч солдатів
Міністр оборони України Рустем Умєров на відкритті 17-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України у рамках формату "Рамштайн" повідомив, що російська армія протягом 6 тижнів втратила майже 36 тисяч особового складу. Такі дані він наводить, посилаючись на актуальну статистику Генштабу ЗСУ.
Він також повідомив, що Сили оборони витіснили російські військові кораблі з Чорного моря та поступово відновлюють свободу мореплавства, навіть не маючи власного потужного військового флоту. За словами Умєрова, це результат асиметричних дій України разом з партнерами.