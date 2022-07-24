Мінус 39 520 окупантів та багато підбитих танків: свіжі втрати ворога
24 липня 2022 , 08:45Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Від початку вторгнення росія зазнала чималих втрат. Зокрема, станом на 24 липня ЗСУ вже ліквідували 39 520 ворогів. Лише за останню добу знищили 280 окупантів.
Ці дані оприлюднив Генштаб ЗСУ. Цифри уточнюватимуть через високу інтенсивність бойових дій.
До теми ЗСУ вже почали чи готуються почати контрнаступ на Херсонщині, – Інститут вивчення війни
Втрати ворога у техніці:
- танків – 1722 (+14),
- бойових броньованих машин – 3942 (+13),
- артилерійських систем – 869 (+5),
- РСЗВ – 255 (+2),
- засоби ППО – 113 (+0),
- літаків – 221 (+0),
- гелікоптерів – 188 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714 (+0),
- крилаті ракети – 170 (+3),
- кораблі /катери – 15 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2823 (+3),
- спеціальна техніка – 73 (+1).
День для ЗСУ був врожайним на підбиті ворожі танки та бойові броньовані машини. Їх знищили 14 та 13 відповідно. Найбільше втрат ворог зазнав на Краматорському напрямку.Зверніть увагу! Неподалік Лисичанська українські оборонці ліквідували групу російського ОМОНу. Знищено щонайменше 12 ворогів. Група зайшла на ротацію і щойно прибула в Україну.
Читайте також Ворог атакував піхотою, танками, Ка-52 та Мі-8: де відбувалися бої на Півдні 23 липня
Яка ситуація на фронті станом на 24 липня: коротко
- По всій лінії зіткнення вороги накривають вогнем населені пункти – як військову, так і цивільну інфраструктуру.
- На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни займаються інженерним обладнанням позицій.
- На Бахмутському напрямку окупанти ведуть бойові дії, аби наступати на Бахмут та встановити контроль над Вуглегірською ТЕС.
- ЗСУ вкотре відігнали війська ворога від електростанції.
Вас може зацікавити – зведення Генштабу ЗСУ: