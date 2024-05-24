Ліквідовано майже пів мільйона окупантів та тисячі одиниць техніки: втрати ворога на 24 травня

Російські війська не відмовилися від своїх загарбницьких планів в Україні, тому продовжують зазнавати значних втрат. Сили оборони ефективно знищують особовий склад та техніку ворога.

Тільки за останню добу вороги втратили 1240 осіб особового складу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 498 940 бійців.

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Актуальна статистика втрат окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 498 940 (+1240) осіб,

танків – 7635 (+13),

бойових броньованих машин – 14775 (+27),

артилерійських систем – 12902 (+42),

РСЗВ – 1080 (+3),

засобів ППО – 813 (+0),

літаків – 356 (+1),

гелікоптерів – 326 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10401 (+10),

крилатих ракет – 2209 (+0),

кораблів/катерів – 27 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 17569 (+56),

спеціальної техніки – 2101 (+7).

Втрати ворога на 24 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

"Нельотна" погода для російських Су-25

Військовослужбовці 110 окремої механізованої бригади Збройних Сил України продовжують ефективно знищувати російську авіацію. За останні дні бійцям бригади вдалося збити два ворожих літаки Су-25. Раніше там обіцяли, що знищення російських "Су" буде продовжуватися.

Вони повідомили, що напередодні вдалося знищити один Су-25, який тепер "посаджений на вічну стоянку в донбаських степах". А 23 травня наші зенітники знову проявили свою майстерність, збивши ще один Су-25.

Українські захисники підкреслили, що окупанти досі не розуміють, що їхнім літакам не дадуть засмічувати український повітряний простір.