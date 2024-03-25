Ще 640 окупантів, 11 танків, 25 ББМ та інша техніка: втрати ворога на 25 березня
25 березня 2024, 07:44Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сили оборони продовжують давати потужну відсіч ворогу і завдають йому колосальних втрат. Так, лише протягом минулої доби було ліквідовано 640 окупантів.
Також українські захисники нищать російську техніку. Загалом, окупанти вже втратили техніки та зброї на мільйони доларів.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії сягають:
- особового складу – близько 437 390 (+640),
- танків – 6887 (+11),
- бойових броньованих машин – 13183 (+25),
- артилерійських систем – 10877 (+22),
- РСЗВ – 1018 (+0),
- засобів ППО – 726 (+3),
- літаків – 347 (+0),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8539 (+29),
- крилатих ракет – 2010 (+18),
- кораблів / катерів – 26 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14454 (+47),
- спеціальної техніки – 1785 (+7).