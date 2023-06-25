Ще 720 окупантів та майже 100 одиниць російської техніки: втрати ворога станом на 25 червня

Українські військові продовжують виборювати нашу незалежність, знищуючи окупантів. Минулої доби ЗСУ ліквідували ще 720 ворогів.

Так, від початку повномасштабного вторгнення армія Росії втратила вже 224 630 бійців. Уточнимо, що ці дані не є остаточними, адже підрахунок ускладнюють активні бойові дії.

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Втрати окупантів у техніці

Окрім особового складу, російські терористи втрачають багато техніки. Так, з 24 лютого 2022 року ЗСУ вже перетворили на брухт:

танків – 4030 (+6),

бойових броньованих машин – 7806 (+2),

артилерійських систем – 4034 (+19),

РСЗВ – 624 (+5),

засобів ППО – 385 (+2),

літаків – 314 (+0),

гелікоптерів – 308 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3472 (+12),

крилатих ракет – 1259 (+41),

кораблів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 6735 (+4),

спеціальної техніки – 552 (+4).

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Втрати Росії / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Українські воїни знищили ворожі танки біля Курдюмівки

Сили оборони 23 червня влучними ударами знищили одразу 3 ворожі танки в районі Курдюмівки Донецької області. Відповідне відео оприлюднив міністр оборони.

Резніков наголосив: "Ми не сходимо зі свого шляху. Лише за добу на одній ділянці фронту в районі Курдюмівки наші війська знищили три російські танки".