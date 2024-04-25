Понад 1000 окупантів і десятки одиниць техніки: втрати ворога на 25 квітня

Російська армія продовжує зазнавати втрат у техніці та живій силі. Так, лише протягом минулої доби українські захисники ліквідували 1040 окупантів.

Загалом російська армія вже втратила понад 460 тисяч особового складу. Однак навіть такі колосальні втрати не зупиняють ворога й він не полишає спроб атакувати.

Цікаво Не буде 9 травня: чому в Криму скасували святкування "дня перемоги"

Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії сягають:

особового складу – близько 462 980 (+1040) осіб,

танків – 7 255 (+13),

бойових броньованих машин – 13 942 (+14),

артилерійських систем – 11 836 (+28),

РСЗВ – 1 049 (+1),

засобів ППО – 772 (+1),

літаків – 348 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9 449 (+10),

крилатих ракет – 2 118 (+1),

кораблів/катерів – 26 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 15 949 (+57),

спеціальної техніки – 1 946 (+2).



Актуальна статистика втрат ворога станом на 25 квітня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби Сили оборони також завдали ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

На базі під Маріуполем було тривожно

У ніч проти 24 квітня на тимчасово окупованих територіях було тривожно. Зокрема, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що вибухи лунали в селі Бабах-Тарама, що на межі Донецької та Запорізької областей. За словами радника мера, ЗСУ вдарили по місцю базування.

Андрющенко стверджує, що є загиблі та поранені. За попередніми даними, щонайменше 7 загиблих та понад 20 постраждалих. Усі вони – особи офіцерського складу. Після успішного відпрацювання окупанти перемістили особовий склад з ферм та складів у лісосмуги.