"Мінус" ВДК "Новочеркаськ" та понад 140 одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 26 грудня

Українські захисники продовжують давати потужну відсіч окупантам і завдають їм чималих втрат. Лише протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 1 010 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення так звана "друга армія світу" вже втратила 354 960 особового складу. Варто зважати, що ця статистика є приблизною, адже підрахувати точно втрати ворога в умовах активних бойових дій надзвичайно складно.

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Актуальна статистика втрат Росії

Від 24 лютого 2022 втрати російської армії сягають:

особового складу – близько 354 960 (+1 010) осіб;

танків – 5 899 (+22);

бойових броньованих машин – 10 956 (+37);

артилерійських систем – 8 366 (+19);

РСЗВ – 934 (+0);

засоби ППО – 614 (+1);

літаків – 329 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 458 (+22);

крилаті ракети – 1 618 (+1);

кораблі /катери – 23 (+1);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 109 (+34);

спеціальна техніка – 1 239 (+5).



Втрати ворога на 26 грудня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У Росії зростає невдоволення війною

У Росії все більше зростає невдоволення так званою "спецоперацією". Зокрема, майже 70% росіян виступають проти примусової мобілізації.

Як пояснили в ГУР МО, Росія змушена щодня призивати до окупаційної армії близько 1 000 – 1 200 осіб, аби поповнювати втрати на фронті. До прикладу, на початку 2023 року проти примусового призову до армії виступали близько 60% росіян, то станом на грудень 2023-го цей показник зріс до 69%.



"Це ще не є ознакою того, що будуть протести, але такі настрої в російському суспільстві вже є", – наголосили в українській розвідці.

Окрім того, в Росії радикалізується рух дружин мобілізованих. Вони не бояться висловлювати незгоду з Кремлем й вимагають демобілізації. Дружини мобілізованих окупантів почали задумуватися, якщо у Кремлі брешуть про мобілізованих, то чи не брешуть про цілі так званої "спецоперації".

Про це свідчать не лише протести, а й соцмережі. Так, 34-річна Марія Андрєєва вдалася до відкритої критики Кремля й створила телеграм-канал, присвячений руху спротиву дружин мобілізованих росіян. Він вже налічує понад 35 тисяч підписників, що свідчить про його популярність серед росіянок.

У Кремлі поки не реагують на рух жінок. Однак у мережі повідомляли, що дружинам мобілізованих пропонували гроші за мовчання, втім вони відмовилися.