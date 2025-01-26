Понад 1700 окупантів і 120 одиниць техніки: втрати ворога на 26 січня

Українські захисники продовжують завдавати відчутних втрат ворогу. Так, за минулу добу ліквідували ще 1720 окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, Росія втратила:

особового складу – близько 830 190 (+1720) осіб,

танків – 9 868 (+9),

бойових броньованих машин – 20 549 (+4),

артилерійських систем – 22 323 (+14),

РСЗВ – 1 263 (+0),

засоби ППО – 1 050 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23 253 (+40),

крилаті ракети – 3053 (+0),

кораблі / катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 35 124 (+53),

спеціальна техніка – 3 715 (+0).



Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Раніше українські десантники з 82 окремої десантно-штурмової бригади знищили підрозділ російських морпіхів 155 окремої бригади морської піхоти. Ця бригада відома розправами над полоненими, а тому в ДШВ наголосила – це помста за відібрані життя українських захисників.