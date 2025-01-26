УКР РУС
26 січня 2025, 07:20
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Понад 1700 окупантів і 120 одиниць техніки: втрати ворога на 26 січня

Анжеліка Байбак
Основні тези
  • За минулу добу українські захисники ліквідували 1720 окупантів. Загальні втрати Росії від початку вторгнення становлять близько 830 190 особового складу.
  • Протягом доби ЗСУ також ліквідували чимало ворожих одиниць техніки.

Українські захисники продовжують завдавати відчутних втрат ворогу. Так, за минулу добу ліквідували ще 1720 окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, Росія втратила: 

  • особового складу – близько 830 190 (+1720) осіб,
  • танків – 9 868 (+9),
  • бойових броньованих машин – 20 549 (+4),
  • артилерійських систем – 22 323 (+14),
  • РСЗВ – 1 263 (+0),
  • засоби ППО – 1 050 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 331 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23 253 (+40),
  • крилаті ракети – 3053 (+0),
  • кораблі / катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35 124 (+53),
  • спеціальна техніка – 3 715 (+0).


Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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