Майже 900 росіян, гелікоптер та десятки техніки: втрати Росії станом на 27 січня

Українські захисники потужно ліквідовують війська агресора. Російська армія станом на 27 січня втратила 850 солдатів.

Лише упродовж останньої доби наші захисники мінуснули 124 710 російських окупантів. У Генштабі уточнили, що втрати ворога можуть бути значно більшими, оскільки через інтенсивність боїв складно вести точний підрахунок.

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Втрати росіян станом на 27 січня

танків – 3182 (+7);

бойових броньованих машин – 6340 (+6);

артилерійських систем – 2180 (+11);

РСЗВ – 452 (+0);

засоби ППО – 221 (+1);

літаків – 292 (+0);

гелікоптерів – 283 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1941 (+33);

крилаті ракети – 796 (+47);

кораблі /катери – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 5001 (+15);

спеціальна техніка – 199 (+4).



Актуальні втрати ворога станом на 27 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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