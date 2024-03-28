Ліквідовано понад 700 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 28 березня
Джерело:Генштаб ЗСУ
ЗСУ продовжують давати потужну відсіч ворогу, завдаючи йому чималих втрат. Зокрема, за минулу добу українським захисникам та захисницям вдалося ліквідувати ще 780 окупантів.
На ранок 28 березня загальні втрати Росії в повномасштабній війні проти України перевищили 439 тисячі осіб. Крім того, було утилізовано тисячі одиниць ворожої техніки.
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Актуальні втрати ворога
За 2 роки повномасштабної війни Росія втратила:
- особового складу – 439970 (+780),
- танків – 6914 (+10),
- бойових броньованих машин – 13237 (+21),
- артилерійських систем – 10963 (+32),
- РСЗВ – 1021 (+2),
- засобів ППО – 729 (+1),
- літаків – 347 (+0),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня –8590 (+22),
- крилатих ракет – 2017 (+2),
- кораблів та катерів – 26 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14595 (+56),
- спеціальної техніки – 1800 (+6).
Актуальна статистика втрат ворога станом на 28 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Загалом, протягом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Чорноморського флоту стає дедалі менше
Протягом останніх днів українські військові завдали значних пошкоджень двом великим десантним кораблям Росії - "Ямал" та "Азов", а також одному розвідувальному кораблю під назвою "Іван Хурс". Це стало частиною широкомасштабних операцій зі знищення флоту ворога.
За словами речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, за більш ніж два роки повномасштабної війни, Україна знищила або вивела з ладу близько третини кораблів Чорноморського флоту Росії.
Зокрема, близько десятка кораблів-ракетоносців російського флоту було потоплено лише два. Плетенчук також заявив, що українські Збройні Сили будуть продовжувати активно атакувати кораблі Російського Чорноморського флоту.