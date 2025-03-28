28 березня, 07:39
Понад 1800 загарбників, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 28 березня
Основні тези
- За минулу добу ЗСУ завдали чимало втрат російському війську.
- Російська армія не дорахувалася 1860 загарбників, 17 танків, 61 бойову броньовану машину, 122 артилерійські системи.
ЗСУ продовжують завдавати ворогу втрат на полі бою. Так, за минулу добу втрати російської армії в особовому складі склали 1860 загарбників.
Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також "Примари" ГУР знищили низку дороговартісних систем ворога у Криму
Актуальна статистика втрат ворога
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 910750 (+1860) осіб,
- танків – 10455 (+17);
- бойових броньованих машин – 21762 (+61);
- артилерійських систем – 25387 (+122);
- РСЗВ – 1344 (+1);
- засобів ППО – 1119 (+1);
- літаків – 370 (+0);
- гелікоптерів – 335 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31070 (+144);
- крилатих ракет – 3121 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42280 (+210);
- спеціальної техніки – 3787 (+0).
Втрати ворога на 28 березня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нагадаємо, що згідно з уточненою інформацією, внаслідок удару Сил оборони по російському аеродрому "Енгельс-2" 20 березня, було знищено 96 крилатих ракет повітряного базування. Зокрема і внаслідок вторинної детонації.