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24 Канал Новини України Понад 1800 загарбників, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 28 березня
28 березня, 07:39
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Понад 1800 загарбників, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 28 березня

Ірина Марціяш
Основні тези
  • За минулу добу ЗСУ завдали чимало втрат російському війську.
  • Російська армія не дорахувалася 1860 загарбників, 17 танків, 61 бойову броньовану машину, 122 артилерійські системи.

ЗСУ продовжують завдавати ворогу втрат на полі бою. Так, за минулу добу втрати російської армії в особовому складі склали 1860 загарбників.

Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 910750 (+1860) осіб,
  • танків – 10455 (+17);
  • бойових броньованих машин – 21762 (+61);
  • артилерійських систем – 25387 (+122);
  • РСЗВ – 1344 (+1);
  • засобів ППО – 1119 (+1);
  • літаків – 370 (+0);
  • гелікоптерів – 335 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31070 (+144);
  • крилатих ракет – 3121 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 42280 (+210);
  • спеціальної техніки – 3787 (+0).


Втрати ворога на 28 березня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що згідно з уточненою інформацією, внаслідок удару Сил оборони по російському аеродрому "Енгельс-2" 20 березня, було знищено 96 крилатих ракет повітряного базування. Зокрема і внаслідок вторинної детонації.