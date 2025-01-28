Понад тисяча ліквідованих загарбників та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 28 січня

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат на полі бою. Українські воїни тримають оборону та дають ворогу гідну відсіч.

За минулу добу Сили оборони знищили 1380 окупантів. Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії

Ворог зазнає неабияких втрат на полі бою. За майже три роки повномасштабної війни загальні втрати загарбників склали 833 тисячі осіб. Водночас цифра є неточною, адже через активні бойові дії порахувати загиблих та поранених майже неможливо.

Загальні бойові втрати ворога:

особового складу – приблизно 833000 (+1380) осіб,

танків – 9876 (+5) од,

бойових броньованих машин – 20573 (+12) од,

артилерійських систем – 22366 (+27) од,

РСЗВ – 1263 (+0) од,

засоби ППО – 1050 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23399 (+72),

крилаті ракети – 3053 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 35269 (+86) од,

спеціальна техніка – 3718 (+2).



Втрати Росії 28 січня / Генштаб ЗСУ