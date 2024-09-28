Майже 1 500 окупантів за добу ліквідували Збройні Сили: втрати ворога за 28 вересня

28 вересня 2024, 08:07
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Автор: Мар'ян-Сергій Чупак

Джерело:

Генштаб ЗСУ

Українські захисники не припиняють знищувати окупантів. Станом на 948 день великої війни, 28 вересня, Росія втратила загалом 650 640 бійців.

У Генштабі ЗСУ уточнюють, що лише за минулу добу противник втратив 1 470 представників особового складу. Також значно зменшились російські арсенали техніки.

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Втрати ворога в техніці

  • танків – 8 860 (+14);
  • бойових броньованих машин – 17 438 (+42);
  • артилерійських систем – 18 733 (+55);
  • РСЗВ – 1 203 (+4);
  • засобів ППО – 961;
  • літаків – 369;
  • гелікоптерів – 328;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16 093 (+62);
  • крилатих ракет – 2 610 (+2);
  • кораблів і катерів – 28;
  • підводних човнів – ;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25 411;
  • спеціальної техніки – 3 291 (+99).


Втрати Росії 28 вересня 2024 року / Інфографіка 24 Каналу

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Раніше прикордонники показали відео, як біля Вовчанська нищать окупантів за допомогою мінометів та дронів, завдаючи масштабних втрат противнику. Українським військовим у ході операції вдалось створити плацдарм для подальшого наступу та звільнення Вовчанська. До роботи залучалися мінометні розрахунки та розвідувальні групи безпілотних апаратів підрозділу "Скорпіон".