Майже 1 500 окупантів за добу ліквідували Збройні Сили: втрати ворога за 28 вересня

Українські захисники не припиняють знищувати окупантів. Станом на 948 день великої війни, 28 вересня, Росія втратила загалом 650 640 бійців.

У Генштабі ЗСУ уточнюють, що лише за минулу добу противник втратив 1 470 представників особового складу. Також значно зменшились російські арсенали техніки.

Дивіться також В ГУР розповіли деталі операції на агрегатному заводі у Вовчанську

Втрати ворога в техніці

танків – 8 860 (+14);

бойових броньованих машин – 17 438 (+42);

артилерійських систем – 18 733 (+55);

РСЗВ – 1 203 (+4);

засобів ППО – 961;

літаків – 369;

гелікоптерів – 328;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16 093 (+62);

крилатих ракет – 2 610 (+2);

кораблів і катерів – 28;

підводних човнів – ;

автомобільної техніки та автоцистерн – 25 411;

спеціальної техніки – 3 291 (+99).



Втрати Росії 28 вересня 2024 року / Інфографіка 24 Каналу

Дивіться також Голодні ігри․ Що не так зі скандалом через візит Зеленського у США та чи винна Маркарова

Раніше прикордонники показали відео, як біля Вовчанська нищать окупантів за допомогою мінометів та дронів, завдаючи масштабних втрат противнику. Українським військовим у ході операції вдалось створити плацдарм для подальшого наступу та звільнення Вовчанська. До роботи залучалися мінометні розрахунки та розвідувальні групи безпілотних апаратів підрозділу "Скорпіон".