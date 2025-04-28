Ще 1160 ліквідованих окупантів та знищена техінка: втрати ворога станом на 28 квітня

Російська армія веде масовані штурмові дії, але Сили оборони стоять на захисті України та завдають відчутних втрат ворогові, знищуючи особовий склад та техніку. Так за минулу добу ЗСУ ліквідували 1160 окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Дивіться також Росіяни просуваються на Сумщині, а ЗСУ – на Харківщині: огляду фронту від ISW Втрати росіян у війні Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила: особового складу – близько 949 800 (+1160) осіб,

танків – 10 723 (+4),

бойових броньованих машин – 22 338 (+13),

артилерійських систем – 27 038 (+31),

РСЗВ – 1 373 (+0),

засобів ППО – 1 145 (+0),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34 083 (+72),

крилатих ракет – 3 196 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 46 292 (+105),

спеціальної техніки – 3 860 (+0).

Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ Нагадаємо, нещодавно українські військові на Курщині знищили групу морпіхів російської 810 бригади під час проведення спеціальних дій. Двох окупантів ЗСУ взяли в полон.