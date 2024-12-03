Знищено 1780 окупантів і155 одиниць техніки й озброєння: втрати ворога станом на 3 грудня

Росія продовжує втрачати на війні проти України свій особовий склад та військову техніку. За останню добу було ліквідовано 1780 окупантів.

У спробах підкорити Україну Росія вже втратила майже 746 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії станом на 3 грудня

Особового складу – близько 745700 (+1780),

танків – 9486 (+8),

бойових броньованих машин – 19419 (+22),

артилерійських систем – 20976 (+23),

РСЗВ – 1253 (+0),

засобів ППО – 1019 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19917 (+31),

крилатих ракет – 2855 (+3),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 30666 (+60),

спеціальної техніки – 3627 (+8).



Втрати ворога на 3 грудня / Інфографіка Генерального штабу ЗСУ