Уже майже 130 тисяч ліквідованих окупантів: колосальні втрати ворога станом на 3 лютого

3 лютого 2023, 08:00
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Українські бійці продовжують нищити російську армію на нашій землі. Станом на 3 лютого втрати ворога сягнули 129 870 окупантів.

Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 840 загарбників. Зауважимо, що статистика втрат ворога приблизна. Точний підрахунок вкрай складно здійснювати у зонах ведення активних бойових дій.

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Втрати ворога у техніці

Загарбники не лише позбавляються живої сили, але й своєї техніки. Від початку повномасштабного вторгнення на брухт вдалося перетворити тисячі одиниць ворожої техніки.

  • танків – 3215 (+4);
  • бойових броньованих машин – 6388 (+6);
  • артилерійських систем – 2215 (+3);
  • РСЗВ – 460 (+2);
  • засоби ППО – 222;
  • літаків – 294 (+1);
  • гелікоптерів – 284;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1952 (+1);
  • крилаті ракети – 796;
  • кораблі та катери – 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5068 (+4);
  • спеціальна техніка – 202 (+2).


Актуальні втрати ворога станом на 3 лютого / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зазнає втрат, але лізе в бій

Перед окупантами стоїть чітка задача від Владіміра Путіна. Кривавий диктатор віддав наказ захопити Луганську та Донецьку області повністю до березня 2023 року. Тож загарбники не полишають спроб втілити у життя вологу мрію цього злочинця.

Як зауважили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, наступальні дії ворога зафіксували на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Усі ці пориви загарбників супроводжуються колосальними втратами.

Наголошуємо, що нашим захисникам і захисницям зараз вкрай непросто. Оскільки окупанти намагаються виконати наказ Путіна, вони буквально закидують наших своїми солдатами та поливають вогнем. Тож дуже важливо підтримувати ЗСУ. Якщо маєте можливість донатити – зробіть це неодмінно. Ваш вклад наближає Україну до перемоги!

Цим займаються також підрозділи Сил оборони. За минулу добу вони відбили чимало атак ворога. У районах Стельмахівки, Невського та Білогорівки на Луганщині та Верхньокам'янського, Миколаївки, Красної Гори, Парасковіївки, Бахмута, Іванівського та Курдюмівки на Донеччині окупанти сунули, але зазнали втрат і відійшли.

Автор: Ольга Музика