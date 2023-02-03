Уже майже 130 тисяч ліквідованих окупантів: колосальні втрати ворога станом на 3 лютого
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські бійці продовжують нищити російську армію на нашій землі. Станом на 3 лютого втрати ворога сягнули 129 870 окупантів.
Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 840 загарбників. Зауважимо, що статистика втрат ворога приблизна. Точний підрахунок вкрай складно здійснювати у зонах ведення активних бойових дій.
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Втрати ворога у техніці
Загарбники не лише позбавляються живої сили, але й своєї техніки. Від початку повномасштабного вторгнення на брухт вдалося перетворити тисячі одиниць ворожої техніки.
- танків – 3215 (+4);
- бойових броньованих машин – 6388 (+6);
- артилерійських систем – 2215 (+3);
- РСЗВ – 460 (+2);
- засоби ППО – 222;
- літаків – 294 (+1);
- гелікоптерів – 284;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1952 (+1);
- крилаті ракети – 796;
- кораблі та катери – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5068 (+4);
- спеціальна техніка – 202 (+2).
Актуальні втрати ворога станом на 3 лютого / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Зазнає втрат, але лізе в бій
Перед окупантами стоїть чітка задача від Владіміра Путіна. Кривавий диктатор віддав наказ захопити Луганську та Донецьку області повністю до березня 2023 року. Тож загарбники не полишають спроб втілити у життя вологу мрію цього злочинця.
Як зауважили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, наступальні дії ворога зафіксували на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Усі ці пориви загарбників супроводжуються колосальними втратами.Наголошуємо, що нашим захисникам і захисницям зараз вкрай непросто. Оскільки окупанти намагаються виконати наказ Путіна, вони буквально закидують наших своїми солдатами та поливають вогнем. Тож дуже важливо підтримувати ЗСУ. Якщо маєте можливість донатити – зробіть це неодмінно. Ваш вклад наближає Україну до перемоги!
Цим займаються також підрозділи Сил оборони. За минулу добу вони відбили чимало атак ворога. У районах Стельмахівки, Невського та Білогорівки на Луганщині та Верхньокам'янського, Миколаївки, Красної Гори, Парасковіївки, Бахмута, Іванівського та Курдюмівки на Донеччині окупанти сунули, але зазнали втрат і відійшли.